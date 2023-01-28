На Красном проспекте ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного дома

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:46
Об этом происшествии сообщил ВК-паблик «АСТ-54».
По предварительным данным, от обломков никто не пострадал.
Также сообщается, что утром к дому № 74 прибыла бригада коммунальной службы и приступила к восстановлению разрушенной кровли.
Работы осложняются снегопадом и сильными порывами ветра.
Ранее сообщалось, что осенью прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту срыва ветром крыши в общежитии в Ленинском районе, сообщение появилось в пресс-службе ведомства. Должностные лица выяснят, как давно в здании проходили работы по капитальному ремонту и обслуживанию дома и примут соответствующие меры.
Еще раньше "Атас. Инфо" рассказывал, что летний ураган, который бушевал в Новосибирске, снес на своем пути балконы, 40 кровель, оборвал провода, сломал деревья.