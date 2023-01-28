На Красном проспекте ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного дома

Ранее сообщалось, что осенью прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту срыва ветром крыши в общежитии в Ленинском районе, сообщение появилось в пресс-службе ведомства. Должностные лица выяснят, как давно в здании проходили работы по капитальному ремонту и обслуживанию дома и примут соответствующие меры.