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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

На Красном проспекте ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного дома

28 января 2023, 07:32
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Ночью на Красном проспекте ветер унес часть крыши у пятиэтажного дома

В Новосибирске ветер снес крышу с пятиэтажного дома в центре города

Крышу снесло в прямом смысле слова: ночью из-за сильных порывов ветра у дома № 74 на Красном проспекте обвалилась часть кровли. Ее обломки упали на тротуар.

Об этом происшествии сообщил ВК-паблик «АСТ-54».
По предварительным данным, от обломков никто не пострадал.
Также сообщается, что утром к дому № 74 прибыла бригада коммунальной службы и приступила к восстановлению разрушенной кровли.

Работы осложняются снегопадом и сильными порывами ветра.

Ранее сообщалось, что осенью прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту срыва ветром крыши в общежитии в Ленинском районе, сообщение появилось в пресс-службе ведомства. Должностные лица выяснят, как давно в здании проходили работы по капитальному ремонту и обслуживанию дома и примут соответствующие меры.

Еще раньше "Атас. Инфо" рассказывал, что летний ураган, который бушевал в Новосибирске, снес на своем пути балконы, 40 кровель,  оборвал провода, сломал деревья.

#Ветер#Кровля#Снос крыши#Красный проспект#Город#Происшествия#Погода#Новосибирск
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