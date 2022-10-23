Прокуратура проверит общежитие, где ураганный ветер сорвал крышу в Новосибирске

Уточняется, что прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства в отношении управляющей компании по факту частичного срыва кровли общежития по улице Станционная, 8.
Кроме того, должностные лица выяснят, как давно в здании проходили работы по капитальному ремонту и обслуживанию дома. Будут приняты соответствующие меры при необходимости.
«Вопросы соблюдения прав эвакуированных жильцов также взяты прокуратурой под контроль», - отметили в прокуратуре.
Напомним, что в воскресенье, 23 октября со здания на улице Станционной, 8 ураганным ветром снесло часть крыши общежития. Была произведена эвакуация 13 человек. Пострадавших нет. Мэрия предоставит жилье эвакуированным и обеспечит их горячей пищей.