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Прокуратура проверит общежитие, где ураганный ветер сорвал крышу в Новосибирске

Сегодня, 10:59
Фото: ГУ МЧС по НСО
Крышу сорвало с общежития
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту срыва ветром крыши в общежитии в Ленинском районе, сообщение появилось в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства в отношении управляющей компании по факту частичного срыва кровли общежития по улице Станционная, 8.

Кроме того, должностные лица выяснят, как давно в здании проходили работы по капитальному ремонту и обслуживанию дома. Будут приняты соответствующие меры при необходимости.

«Вопросы соблюдения прав эвакуированных жильцов также взяты прокуратурой под контроль», - отметили в прокуратуре.

Напомним, что в воскресенье, 23 октября со здания на улице Станционной, 8 ураганным ветром снесло часть крыши общежития. Была произведена эвакуация 13 человек. Пострадавших нет. Мэрия предоставит жилье эвакуированным и обеспечит их горячей пищей.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Прокуратура
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