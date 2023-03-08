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Published Сегодня, 03:19
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В среду, 8 марта, из-за сильной метели было временно прекращено движение рейсовых пассажирских автобусов по федеральным трассам в Новосибирской области. Как сообщили в ФКУ "Сибуправтодор", запрет на перевозки был введен с 5 до 10 часов утра.
В Томской и Кемеровской областях по аналогичным причинам пассажирские автобусы не выпускают в рейс с 6 до 11 часов утра.
Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет новосибирцев в марте.