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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Из-за метели в Новосибирской области ограничено движение автобусов

8 марта 2023, 03:19
Фото: 1MI
Непогода разбушевалась в праздник весны 8 марта

Трассы для автобусов закрыли из-за метели в Новосибирской области

Федеральные трассы закрыты для движения рейсового пассажирского транспорта из-за метели 8 марта в Новосибирской области. Похожие запреты ввели в соседних регионах

В среду, 8 марта, из-за сильной метели было временно прекращено движение рейсовых пассажирских автобусов по федеральным трассам в Новосибирской области. Как сообщили в ФКУ "Сибуправтодор", запрет на перевозки был введен с 5 до 10 часов утра.

В Томской и Кемеровской областях по аналогичным причинам пассажирские автобусы не выпускают в рейс с 6 до 11 часов утра.

Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет новосибирцев в марте.

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#Непогода#Метель#Автобусы#Транспорт#Новосибирская область
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