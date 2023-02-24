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Published Сегодня, 05:07

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«Царь горы»: в Новосибирске пьяный водитель врезался в автобус и налетел на сугроб

24 февраля 2023, 05:07
Фото: ВК/АСТ-54
Пострадал пассажир легкового авто

В Новосибирске пьяный водитель Mercedes врезался в автобус с пассажирами

В центре Новосибирска 23 февраля произошло ДТП – легковой автомобиль врезался в автобус с пассажирами, о последствиях аварии рассказали в ГИБДД региона.

Авария была в 18:25 на Вокзальной магистрали у ЦУМа в Новосибирске. У дома № 10/1 водитель 1996 года рождения на автомобиле Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом.

Общественный транспорт стоял на остановке. Затем иномарка налетела на сугроб на обочине.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Он доставлен в больницу, характер травм устанавливается.

Фото: АСТ-54
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У водителя Mercedes выявили алкогольное опьянение. В автобусе находилось 7 пассажиров, никто из них не пострадал. Автомобилиста прозвали в соцсетях «Царем горы». Сибиряки высмеяли ситуацию, но посочувствовали пассажирам автобуса.

«Царь горы»;
«А вы говорите мест парковочных нема. Кто хочет тот найдёт. Пострадавшим выздоровления»;
«Пассажир один головой приложился неплохо, водитель за колено держался. Люди на остановке целые, забрызгало грязным снегом. Наверное у меня и моей жены второй ДР сегодня, где-то в полуметре от нас пролетел»;
«Нечишеный снег, возможно спас кому то жизнь. Россия»;
«Водитель был нетрезв. Это просто чудо, что никого на остановке не зацепил!».
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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
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