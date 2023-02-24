Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Авария была в 18:25 на Вокзальной магистрали у ЦУМа в Новосибирске. У дома № 10/1 водитель 1996 года рождения на автомобиле Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом.
Общественный транспорт стоял на остановке. Затем иномарка налетела на сугроб на обочине.
В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Он доставлен в больницу, характер травм устанавливается.
У водителя Mercedes выявили алкогольное опьянение. В автобусе находилось 7 пассажиров, никто из них не пострадал. Автомобилиста прозвали в соцсетях «Царем горы». Сибиряки высмеяли ситуацию, но посочувствовали пассажирам автобуса.
«Царь горы»;
«А вы говорите мест парковочных нема. Кто хочет тот найдёт. Пострадавшим выздоровления»;
«Пассажир один головой приложился неплохо, водитель за колено держался. Люди на остановке целые, забрызгало грязным снегом. Наверное у меня и моей жены второй ДР сегодня, где-то в полуметре от нас пролетел»;
«Нечишеный снег, возможно спас кому то жизнь. Россия»;
«Водитель был нетрезв. Это просто чудо, что никого на остановке не зацепил!».