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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с бензовозом и легковушкой

24 февраля 2023, 03:58
Фото: ГИБДД по НСО
Пассажир 2003 года рождения получил травмы
Смертельное ДТП произошло в Колыванском районе Новосибирской области. Погибли водитель и пассажир, подробности сообщают в ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась 24 февраля в 8:50 на трассе К-12р «Новосибирск-Колывань-Томск». Водитель-женщина 1978 года рождения управляла автомобилем «Субару Форестер».

Она ехала в сторону поселка Колывань. На 40-м километре трассы автоледи не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там ее машина столкнулась с автомобилем МАН (бензовоз) под управлением водителя 1996 года рождения.

В результате аварии погибла водитель машины «Субару» и пассажир 1975 года рождения. Также пострадал пассажир «Субару» 2009 года рождения. Водитель автомобиля МАН получил травмы.

«По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия», — уточняют в ГИБДД.

Напомним, что ранее очевидцы в соцсетях уточнили, что после столкновения легкового автомобиля и бензовоза, первый превратился в груду металла. Вот так комментируют новосибирцы ДТП:

«Ребёночка помог вытащить, скорая забрала, 2 погибших»
«Бедный ребеночек, как жаль опять погибшие. Что же все торопятся»
«Этот участок уже регулярно в сводках мелькает … Что там твориться вообще?!»
В Новосибирске 3 человека пострадали в ДТП с перевернутым на крышу автомобилем
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Напомним, что днем ранее ув Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область
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