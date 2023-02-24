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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

В Новосибирске водитель Kia Rio сбил выходившую из трамвая 12-летнюю школьницу

24 февраля 2023, 03:04
Фото: 1MI
Ребенок пострадала в аварии
Школьница пострадала в ДТП, когда выходила из трамвая на улице Учительская, подробности сообщают в ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась вечером 23 февраля в Калининском районе.

В 19:30 водитель 1969 года рождения передвигался на машине марки Kia Rio по улице Учительская. У дома № 35 автомобилист сбил пешехода, выходившего из трамвая.

Пострадавшей оказалась 12-летняя девочка. Ее доставили в больницу, но характер полученных травм не назван.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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Напомним, что ранее на байке разбилась молодая девушка из Новосибирска. Спустя время она скончалась в больнице. 

#ДТП#Дети#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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