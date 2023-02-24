В Новосибирске водитель Kia Rio сбил выходившую из трамвая 12-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
По данным Госавтоинспекции, авария случилась вечером 23 февраля в Калининском районе.
В 19:30 водитель 1969 года рождения передвигался на машине марки Kia Rio по улице Учительская. У дома № 35 автомобилист сбил пешехода, выходившего из трамвая.
Пострадавшей оказалась 12-летняя девочка. Ее доставили в больницу, но характер полученных травм не назван.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что ранее на байке разбилась молодая девушка из Новосибирска. Спустя время она скончалась в больнице.