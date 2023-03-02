Появились фото с места смертельного ДТП с новосибирским автобусом на Алтае

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Авария произошла в четверг, 2 марта на территории Рубцовского района. Там столкнулись рейсовый автобус с грузовиком. Общественный транспорт следовал из Новосибирска до Семипалатинска.
В ДТП погибли два человека. Еще пятеро пассажиров пострадали. Трое из них в больнице, они получили различные травмы, но их характер уточняется.
Прокуратура Алтайского края организовала проверку. Правоохранители дадут оценку работе перевозчику.
Напомним, что днем ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей. Опубликованы фото с места событий.