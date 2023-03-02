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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Появились фото с места смертельного ДТП с новосибирским автобусом на Алтае

2 марта 2023, 04:02
Фото: ВК/Инцидент Рубцовск
погибли два человека
В Алтайском крае погибли два человека в аварии с автобусом, следовавшем из Новосибирска. Опубликованы фотографии с места происшествия.

Авария произошла в четверг, 2 марта на территории Рубцовского района. Там столкнулись рейсовый автобус с грузовиком. Общественный транспорт следовал из Новосибирска до Семипалатинска.

В ДТП погибли два человека. Еще пятеро пассажиров пострадали. Трое из них в больнице, они получили различные травмы, но их характер уточняется.

Прокуратура Алтайского края организовала проверку. Правоохранители дадут оценку работе перевозчику.

Фото: Прокуратура Алтайского края
В ДТП на Алтае погибли два пассажира автобуса «Новосибирск - Семипалатинск»
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Напомним, что днем ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей. Опубликованы фото с места событий. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирск#Алтайский край
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