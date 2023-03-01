В Новосибирске на крутом спуске разбились 12 машин возле Новолугового

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:41
Авария произошла недалеко от села Новолуговое. По словам водителей, здесь есть крутой спуск, который утром покрылся льдом. Машины на нем занесло.
«Одна легковушка закрутилась на гололеде и задела другую и началась цепная реакция. Благо водители не превышали скорость и уцелели. Пришлось объезжать этот участок – там такое месиво», - рассказал свидетель ДТП.
Сибиряки добавили, что инспекторы ДПС приехали на место только через несколько часов. Все из-за снегопада.
Сейчас приехала техника, которая посыпает дорогу после аварии песком. Движение скоро восстановят.
Видео катастрофы опубликовано в паблике "ЧП Новосибирск" "ВКонтакте"