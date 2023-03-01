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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Новосибирске на крутом спуске разбились 12 машин возле Новолугового

1 марта 2023, 05:23
Фото: 1MI
12 машин врезались друг в друга в Новосибирске, у ГИБДД будет много работы
Массовое ДТП с участием 12 автомобилей случилось днем 1 марта в Новосибирске. Очевидцы делятся фотографиями с места в соцсети.

Авария произошла недалеко от села Новолуговое. По словам водителей, здесь есть крутой спуск, который утром покрылся льдом. Машины на нем занесло.

«Одна легковушка закрутилась на гололеде и задела другую и началась цепная реакция. Благо водители не превышали скорость и уцелели. Пришлось объезжать этот участок – там такое месиво», - рассказал свидетель ДТП.

Сибиряки добавили, что инспекторы ДПС приехали на место только через несколько часов. Все из-за снегопада.

Сейчас приехала техника, которая посыпает дорогу после аварии песком. Движение скоро восстановят.

Видео катастрофы опубликовано в паблике "ЧП Новосибирск" "ВКонтакте"

 

#Алина Шефер#ДТП#Транспорт#Новосибирская область#Новосибирск#Видео
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