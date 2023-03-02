В ДТП на Алтае погибли два пассажира автобуса «Новосибирск - Семипалатинск»

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Published Сегодня, 02:54
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Авария случилась в четверг, 2 марта на территории Алтайского края. На трассе рейсовый автобус «Новосибирск - Семипалатинск» столкнулся с грузовиком в Рубцовском районе.
В результате ДТП погибли два человека, еще пять пострадали. Трое из пострадавших попали в больницу с различными травмами.
По данным прокуратуры Алтайского края, уже началась проверка. В ходе нее будет дана оценка работе перевозчика и тому, как он соблюдал законодательство о безопасности перевозки пассажиров.
Напомним, что ранее на Бали разбилась студентка из Новосибирска. Это путешествие было для нее мечтой.