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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

В ДТП на Алтае погибли два пассажира автобуса «Новосибирск - Семипалатинск»

2 марта 2023, 02:54
Фото: Прокуратура Алтайского края
В больнице 3 человека
В Алтайском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибли 2 пассажира, сообщают в местной прокуратуре.

Авария случилась в четверг, 2 марта на территории Алтайского края. На трассе рейсовый автобус «Новосибирск - Семипалатинск» столкнулся с грузовиком в Рубцовском районе.

В результате ДТП погибли два человека, еще пять пострадали. Трое из пострадавших попали в больницу с различными травмами.

По данным прокуратуры Алтайского края, уже началась проверка. В ходе нее будет дана оценка работе перевозчика и тому, как он соблюдал законодательство о безопасности перевозки пассажиров. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирск#Алтайский край
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