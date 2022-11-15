atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске затопило комнаты оставшегося без крыши в ураган общежития

Сегодня, 10:32
Фото: фото Ларисы Б.
Дождь начал подтапливать комнаты общежития в Новосибирске, где сорвало крышу
Дождевая вода начала подтапливать комнаты общежития на Станционной, 8 в Новосибирске, крышу которого 23 октября сорвал ураган. На эту ситуацию пожаловалась одна из жительниц Лариса Б.
«Сегодня начала капать вода с потолков на кухне и в ванной комнате. Дождь на улице, и у нас дождь. Скоро в квартиры будет проникать снег», - рассказала Лариса.

По словам женщины, крышу сейчас ремонтируют, но очень медленно. А на улице уже холодает, подступает зима, а сроки окончания работ неизвестны.

Напомним, сильнейший ураган бушевал в Новосибирске 23 октября. Он частично разрушил крышу здания общежития на Станционной,повалил ЛЭП. Пострадавшим от стихии семьям власти выплатили по 100 000 рублей и обещали до морозов всё починить.

Все последствия урагана в Новосибирске и области: обрыв ЛЭП, падение деревьев и крыш
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Крыша
Подпишитесь
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
Вчера, 17:45
Население Земли достигло 8 млрд человек – взгляд из Новосибирска
Сегодня, 05:01
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
Вчера, 17:56
В Неудачино живет редкая община меннонитов – кто они
Сегодня, 10:18
Страшные морозы нагрянут в Новосибирск в декабре-2022
Сегодня, 08:16
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
Вчера, 18:15