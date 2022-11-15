В Новосибирске затопило комнаты оставшегося без крыши в ураган общежития

«Сегодня начала капать вода с потолков на кухне и в ванной комнате. Дождь на улице, и у нас дождь. Скоро в квартиры будет проникать снег», - рассказала Лариса.
По словам женщины, крышу сейчас ремонтируют, но очень медленно. А на улице уже холодает, подступает зима, а сроки окончания работ неизвестны.
Напомним, сильнейший ураган бушевал в Новосибирске 23 октября. Он частично разрушил крышу здания общежития на Станционной,повалил ЛЭП. Пострадавшим от стихии семьям власти выплатили по 100 000 рублей и обещали до морозов всё починить.