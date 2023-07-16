Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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По данным АО «РЭС» без света в результате урагана остались более 6 тысяч жителей Искитимского района, 6664 человека в Тогучинском районе, а также более 3 тысяч жителей Первомайского района Новосибирска.
На восстановительных работах было задействовано 16 бригад АО «РЭС», 20 единиц спецтехники, в результате на данный момент электроснабжение в большинстве районов, где произошли аварии, в отдельных местах работы еще ведутся. В случае обрыва проводов в результате ураганного ветра, можно звонить по номеру 112, так как линии диспетчеров АО «РЭС» в период массовых отключений могут быть перегружены.
Дырки от града на лобовом стекле — реальность, с которой пришлось столкнуться жителям Первомайского района Новосибирска.