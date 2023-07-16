На восстановительных работах было задействовано 16 бригад АО «РЭС», 20 единиц спецтехники, в результате на данный момент электроснабжение в большинстве районов, где произошли аварии, в отдельных местах работы еще ведутся. В случае обрыва проводов в результате ураганного ветра, можно звонить по номеру 112, так как линии диспетчеров АО «РЭС» в период массовых отключений могут быть перегружены.