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Ураган повредил провода и оставил без света более 15 тысяч новосибирцев

16 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Новосибирской области ураган с градом повредил провода
15 июля произошло сразу несколько отключений на ЛЭП из-за мощного урагана, в результате без света остались более 15 тысяч жителей Новосибирской области, в том числе 3 тысячи жителей Первомайского района, где провода были повреждены градом.

По данным АО «РЭС» без света в результате урагана остались более 6 тысяч жителей Искитимского района, 6664 человека в Тогучинском районе, а также более 3 тысяч жителей Первомайского района Новосибирска.

На восстановительных работах было задействовано 16 бригад АО «РЭС», 20 единиц спецтехники, в результате на данный момент электроснабжение в большинстве районов, где произошли аварии, в отдельных местах работы еще ведутся. В случае обрыва проводов в результате ураганного ветра, можно звонить по номеру 112, так как линии диспетчеров АО «РЭС» в период массовых отключений могут быть перегружены.

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Дырки от града на лобовом стекле — реальность, с которой пришлось столкнуться жителям Первомайского района Новосибирска.

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Электричество#Без электричества#Ураган#Ураган в Новосибирске#Происшествия
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