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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Ешьте больше белков

Главный секрет идеальной фигуры: что есть перед тренировкой

23 октября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Ешьте больше белков
Правильное питание до и после тренировки играет важную роль в достижении максимальных результатов и обеспечении организму необходимой энергией и питательными веществами. В этой статье мы рассмотрим, что следует учитывать в плане ужина и завтрака, чтобы оптимизировать ваши тренировки.

Ужин

Ужин перед тренировкой может оказать значительное влияние на вашу производительность. Важно соблюдать некоторые принципы.

Фото: 1MI

  1. Белки: Ужин должен включать в себя источники белка, такие как курица, рыба, творог или бобовые. Белок помогает восстановлению и росту мышц.

  2. Углеводы: Углеводы предоставляют топливо для тренировки. Овощи, картофель, киноа и овсянка — хорошие источники углеводов, которые могут быть включены в ужин.

  3. Здоровые жиры: Жиры, такие как орехи, авокадо и оливковое масло, предоставляют долгосрочную энергию и поддерживают общее здоровье.

  4. Умеренные порции: Избегайте переедания перед тренировкой, так как это может вызвать дискомфорт. Подходящие порции помогут вам избежать переедания.

  5. Временной интервал: Поужинайте за 1,5-2 часа до тренировки, чтобы пища успела усвоиться и предоставить вам необходимую энергию.

Завтрак

Завтрак — важнейший прием пищи перед тренировкой, особенно если вы планируете утренние тренировки. Включите некоторые компоненты в свой завтрак.

Фото: 1MI

  1. Белки: Белковый завтрак, такой как яичница, гречка или йогурт, помогает восстановить мышцы и дает чувство сытости.

  2. Углеводы: Углеводы предоставляют необходимую энергию для тренировки. Овсянка, хлеб, фрукты и мюсли — хорошие источники углеводов.

  3. Гидратация: Пей стакан воды, чтобы избежать обезвоживания, особенно если утренняя тренировка будет интенсивной.

  4. Минимум жира и сахара: Избегайте тяжелых, жирных продуктов и сладостей перед тренировкой, так как они могут вызвать дискомфорт во время упражнений.

Помните, что оптимальное питание перед тренировкой может варьироваться в зависимости от ваших целей и индивидуальных потребностей. Рекомендуется проконсультироваться с диетологом или тренером, чтобы разработать наилучший план питания, соответствующий вашим потребностям и целям фитнеса.

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