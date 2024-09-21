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Похудение

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Сентябрь
«Не могу похудеть»: топ-5 главных ошибок в стремлении похудеть
Специалист из Новосибирска раскрыла секреты похудения. Нутрициолог рассказала о главных ошибках, которые допускают худеющие люди.
21 сентября, 11:31
Певец Шура раскрыл секрет похудения на 40 кг
Новосибирский певец Шура раскрыл секрет своего похудения, о чем написал на своей странице в социальных сетях.
6 сентября, 01:56
Май
Мать 10 детей из Новосибирска поменяла водительские права после похудения на 50 кг
Многодетная мать из Новосибирска вынужденно поменяла водительские права, когда сильно похудела: ее перестали узнавать инспекторы ГИБДД, рассказала женщина
16 мая, 02:52
Апрель
«Нравилось есть»: 25-летняя сибирячка сбросила 62 килограмма за три года
25-летняя Екатерина Шестакова из Новосибирска обладала пышными формами с детства. Однако в течение трех лет ей удалось сбросить вес, стать мастером спорта по пауэрлифтингу и найти любимого человека.
12 апреля, 09:56
Октябрь 2023
Главный секрет идеальной фигуры: что есть перед тренировкой
23 октября 2023, 11:02
Быстро и без вреда для здоровья: диетолог назвала два необычных способа похудеть
18 октября 2023, 08:27

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