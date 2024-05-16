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Женщина сильно изменилась

Мать 10 детей из Новосибирска поменяла водительские права после похудения на 50 кг

16 мая 2024, 02:52
Фото: Оксана Усова
Женщина сильно изменилась

Мать 10 детей из Новосибирска поменяла водительские права, похудев на 50 кг

Многодетная мать из Новосибирска вынужденно поменяла водительские права, когда сильно похудела: ее перестали узнавать инспекторы ГИБДД, рассказала женщина

Блогер и мама десяти детей Оксана Усова кардинально изменилась после похудения. Госавтоинспекторы при остановке ее машины постоянно проверяли ее личность и проводили оценку ее состояния. Дело в том, что на старом фото в правах женщина была больше на полцентнера, соответственно ее внешность очень отличалась.

С 2021 года женщина начала активно заниматься спортом и худеть. Ей удалось скинуть значительный вес. Лицо и фигура Оксаны сильно изменились. Однажды ее остановил экипаж ДПС и усомнился в ее словах о похудении. Она сдала алкотестер, поехала в наркодиспансер, где сдала кровь. «Мучали» там ее 1,5 часа, после чего полицейские извинились.

Именно в тот момент сибирячка поняла, что нужно менять водительские права, пишет КП-Новосибирск. Она сделала новое фото и теперь может чувствовать себя еще уверенней. Стоит отметить, что у Оксаны есть 10 детей. Стремительно набирать вес она начала после родов. Затем приняла решение измениться. Начала худеть, несмотря на жизненные трудности. Пару лет назад она развелась с мужем и теперь воспитывает детей в одиночку. Справляться ей помогала малышня. Ими она и мотивировалась. Сейчас у матери прекрасная фигура и многие не верят, что ей уже за 40.

Женщина похудела на 50 кгЖенщина похудела на 50 кг
Женщина похудела на 50 кг
Фото: Оксана Усова
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