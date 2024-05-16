Мать 10 детей из Новосибирска поменяла водительские права после похудения на 50 кг

Именно в тот момент сибирячка поняла, что нужно менять водительские права, пишет КП-Новосибирск. Она сделала новое фото и теперь может чувствовать себя еще уверенней. Стоит отметить, что у Оксаны есть 10 детей. Стремительно набирать вес она начала после родов. Затем приняла решение измениться. Начала худеть, несмотря на жизненные трудности. Пару лет назад она развелась с мужем и теперь воспитывает детей в одиночку. Справляться ей помогала малышня. Ими она и мотивировалась. Сейчас у матери прекрасная фигура и многие не верят, что ей уже за 40.