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Мать 10 детей из Новосибирска рассказала о расходах на подготовку к школе

28 июля 2023, 01:13
Фото: Midjourney
На все необходимое уйдет около 45 тысяч рублей
Мать 10 детей из Новосибирска Зинаида Иост рассказала о расходах на подготовку к школе, а также об экономии.

В Новосибирске мать десятерых детей Зинаида Иост рассказала о расходах на подготовку к школе. По ее словам, на все необходимое уйдет около 45 тысяч рублей.

Шестеро детей сибирячки 1 сентября пойдут в школу. Каждому нужны канцтовары и новая форма. Если старшим детям подходит часть одежды с прошлого года, то первокласснику необходимо приобрести все новое.

«Думаю, только на канцтовары в этом году на всех уйдет примерно 15–20 тысяч рублей. Первоклашке на форму, рюкзак и обувь — 20–25 тысяч. Остальным детям также потребуется обувь, некоторым придется обновить рубашки и брюки. А некоторые просто хотят новые вещи, особенно подростки», — рассказала «Сиб.фм» Зинаида.

Цены на товары для детей сейчас довольно высокие. Многодетная мама считает, что можно сэкономить, купив качественный рюкзак ребенку, который прослужит несколько лет. Также стоит идти за канцтоварами в магазин 1 сентября — именно в этот день предлагают самые большие скидки.

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