Мать 10 детей из Новосибирска рассказала о расходах на подготовку к школе

Цены на товары для детей сейчас довольно высокие. Многодетная мама считает, что можно сэкономить, купив качественный рюкзак ребенку, который прослужит несколько лет. Также стоит идти за канцтоварами в магазин 1 сентября — именно в этот день предлагают самые большие скидки.