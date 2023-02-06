atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:50

Published Сегодня, 01:50

Modified Сегодня, 01:52

Updated Сегодня, 01:52

Мать 10 детей из Новосибирска Оксана Усова пожаловалась Малахову на побои мужа

6 февраля 2023, 01:50
Фото: со страницы Оксаны Усовой в ВК
С мужем она развелась после избиения
Многодетная мать из Новосибирска Оксана Усова рассказала Малахову о домашнем насилии: бывший муж сибирячки ударил супругу, пока та была беременная.

В эфире шоу «Малахов» мать десятерых детей Оксана Усова пожаловалась на побои мужа. С мужчиной жительница Новосибирска развелась в 2021 году.

По словам женщины, тогда еще супруг ударил ее в живот на 6-м месяце беременности. После этого он оставил Оксану одну с детьми.

«Старший сын выносил меня вместе с реаниматологами, счет шел чуть ли не на минуты», - поделилась Оксана.

Спасти себя и не рождённую девочку помогло медицинское образование сибирячки. Она приняла кровоостанавливающее и экстренно поехала в больницу. Матери сделали экстренное кесарево сечение, девочка родилась шестимесячной.

Стоит отметить, что Оксана Усова прославилась благодаря похудею на 50 кг. Изначально ее вес был 112 кг. С помощью тренировок и правильному питанию 43-летней женщине удалось привести себя в форму.

 

Мать загадочно убитой девушки под Новосибирском пришла к Малахову
Узнать подробнее

Читайте также о том, как мать убитой девушки из Новосибирской области пришла к Малахову. Она рассказала историю смерти ее дочери, тело которой нашли у водоема спустя месяцы. 

#Эмилия Губарева#Беременные#Побои#Общество#Дети#Новосибирск
Подпишитесь
"Не надо нас злить!": в Новосибирске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ
4 февраля 09:44
Президент Путин откроет новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске
Вчера, 14:08
Жительница Новосибирска Зинаида Иост стала мамой в десятый раз
4 февраля 10:21
"Это градостроительное преступление": архитектор о попытке застройки "Универсама"
4 февраля 10:45
Жители Нижней Ельцовки перекрывают проезд и просят Москву остановить вырубку сосен
Вчера, 09:26
Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона "Вега" в зоне СВО
Вчера, 03:35