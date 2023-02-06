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В эфире шоу «Малахов» мать десятерых детей Оксана Усова пожаловалась на побои мужа. С мужчиной жительница Новосибирска развелась в 2021 году.
По словам женщины, тогда еще супруг ударил ее в живот на 6-м месяце беременности. После этого он оставил Оксану одну с детьми.
«Старший сын выносил меня вместе с реаниматологами, счет шел чуть ли не на минуты», - поделилась Оксана.
Спасти себя и не рождённую девочку помогло медицинское образование сибирячки. Она приняла кровоостанавливающее и экстренно поехала в больницу. Матери сделали экстренное кесарево сечение, девочка родилась шестимесячной.
Стоит отметить, что Оксана Усова прославилась благодаря похудею на 50 кг. Изначально ее вес был 112 кг. С помощью тренировок и правильному питанию 43-летней женщине удалось привести себя в форму.
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