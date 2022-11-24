Тело сибирячки нашли весной, недалеко от водоема. Предполагается, что ее убили в другом месте, а труп принесли уже сюда, считает мать. Интересной деталью является то, что при погибшей были документы и ключи от дома, которые совсем не повредились, лежа рядом с речкой.