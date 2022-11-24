Как удалось выяснить из программы, все произошло в октябре-2021 года. 20-летняя девушка отдыхала в клубе поселка Маслянино Новосибирской области. Домой она пошла с подругами, однако по пути от них отстала: пошла за сигаретами в магазин. В итоге девушка без вести пропала.
Тело сибирячки нашли весной, недалеко от водоема. Предполагается, что ее убили в другом месте, а труп принесли уже сюда, считает мать. Интересной деталью является то, что при погибшей были документы и ключи от дома, которые совсем не повредились, лежа рядом с речкой.
Также мать думает, что подруги, с которыми шла ее дочка, чего-то недоговаривают. Убийца девушки так и не найден. Ведущий шоу Андрей Малахов обратился к депутату Виталию Милонову с просьбой взять дело под личный контроль.