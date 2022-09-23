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Неадекватный мужчина убил кошку в Новосибирске и прислал фото ее трупа бывшей жене

Сегодня, 05:55
Фото: 1MI

Мужчина из Новосибирска убил кошку и прислал фото ее трупа бывшей жене

Женщина рассказала о жестоком инциденте, который совершил ее бывший муж. Свое сообщение она опубликовала в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам сибирячки, в ее квартире проходил ремонт, и на помощь она позвала своего мужа. Он был выпившим. В какой-то момент мужчина стал агрессивен и накинулся на женщину с кулаками. От страха она выбежала из дома.

«В итоге он выместил всё зло на кошку, швырял её по ванной, душил, избивал и в конечном итоге убил. После чего сфотографировал её труп с кровавыми руками и отправил фото, чтобы показать, что ожидает меня в скором времени», - написала женщина в посте.

В итоге полиция задержала мужчину на три часа, но вскоре отпустила. После этого новосибирец пытался продолжить скандал с женой. Теперь сибирячка хочет наказать экс-супруга за жестокое обращение с животными.

 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирск
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