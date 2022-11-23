Подробности ДТП на ЗСЖД под Новосибирском: поезд разрезал КамАЗ с 46-летним водителем

Напомним, жуткая авария произошла рано утром между станциями Краснозерское и Хабары – это около 300 км от Новосибирска. Мужчина за рулем грузовика «КамАЗ» поспешил и решил проскочить пути, когда к нему приближался груженный локомотив. Маневр не удался – локомотив раздавил автомобиль, и от удара сам сошел с рельс.
«Водитель нарушил дорожные правила, начал движение на красный сигнал светофора. В результате, попал под грузовой поезд и погиб на месте. Погибший – 46-летний житель Новосибирской области. Откуда и куда он направлялся станет известно после доследственной проверки», - рассказала Atas.info пресс-секретарь Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Спасатели сообщали, что от удара при столкновении с поездом по путям разлетелись запчасти машины. Эта авария серьезно нарушила транспортную инфраструктуру. На время устранения последствий пришлось задержать прибытие поезда №961 «Камень-на-Оби – Карасук».
Следователи пока не возбудили уголовное дело по факту ДТП. В данный момент идет доследственная проверка, по результатам которой примут решение.