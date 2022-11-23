Подробности ДТП на ЗСЖД под Новосибирском: поезд разрезал КамАЗ с 46-летним водителем

Напомним, жуткая авария произошла рано утром между станциями Краснозерское и Хабары – это около 300 км от Новосибирска. Мужчина за рулем грузовика «КамАЗ» поспешил и решил проскочить пути, когда к нему приближался груженный локомотив. Маневр не удался – локомотив раздавил автомобиль, и от удара сам сошел с рельс.