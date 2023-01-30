В Новосибирске маме 10 детей помогли собрать 142 000 рублей на потолки

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Известная блогер, мать-героиня Оксана переехала с детьми из частного дома в квартиру после развода с мужем около двух лет назад. Все это время она делилась с подписчиками своими радостями и печалями, публиковала фотографии, на которых многие отмечали, что новое жилище семьи нуждается в ремонте.
«Подписчики сами предложили мне помощь. В прошлом году я сама меняла окна, балконную и входную двери, проводку. А подписчики помогли собрать около 142 тысяч рублей на натяжные потолки. Межкомнатные двери мы купили на подаренную карту Леруа от НТВ», - рассказала Atas.info Оксана Усова.
Сибирячка добавила, что большую часть денег (порядка 100 000 рублей) от сборов уже внесла за монтаж потолков, остальное ушло на приточные клапаны и ремонт электропроводки.
«Делать много чего ещё: линолеум везде, обои, санузлы, кухня. Мы так рады. Сейчас станет гораздо светлее, чище. Постепенно как-то нужно будет делать все», - заключила мама 10 погодок.
Напомним, ранее мама 10 детей Оксана Усова из Новосибирска поучаствовала в шоу Андрея Малахова на НТВ.