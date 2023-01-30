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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:52

В Новосибирске маме 10 детей помогли собрать 142 000 рублей на потолки

30 января 2023, 05:50
Фото: фото со страницы Оксаны Усовой в ВК
Подписчики собрали 142 000 на потолки для мамы 10 детей из Новосибирска
Подписчики за неделю собрали 142 тысячи рублей для мамы 10 детей Оксаны Усовой из Новосибирска. Эти деньги она потратит на ремонт квартиры.

Известная блогер, мать-героиня Оксана переехала с детьми из частного дома в квартиру после развода с мужем около двух лет назад. Все это время она делилась с подписчиками своими радостями и печалями, публиковала фотографии, на которых многие отмечали, что новое жилище семьи нуждается в ремонте.

«Подписчики сами предложили мне помощь. В прошлом году я сама меняла окна, балконную и входную двери, проводку. А подписчики помогли собрать около 142 тысяч рублей на натяжные потолки. Межкомнатные двери мы купили на подаренную карту Леруа от НТВ», - рассказала Atas.info Оксана Усова.

Сибирячка добавила, что большую часть денег (порядка 100 000 рублей) от сборов уже внесла за монтаж потолков, остальное ушло на приточные клапаны и ремонт электропроводки.

«Делать много чего ещё: линолеум везде, обои, санузлы, кухня. Мы так рады. Сейчас станет гораздо светлее, чище. Постепенно как-то нужно будет делать все», - заключила мама 10 погодок.

Напомним, ранее мама 10 детей Оксана Усова из Новосибирска поучаствовала в шоу Андрея Малахова на НТВ.

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#Алина Шефер#Многодетная семя#Деньги#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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