В Новосибирске маме 10 детей помогли собрать 142 000 рублей на потолки

Известная блогер, мать-героиня Оксана переехала с детьми из частного дома в квартиру после развода с мужем около двух лет назад. Все это время она делилась с подписчиками своими радостями и печалями, публиковала фотографии, на которых многие отмечали, что новое жилище семьи нуждается в ремонте.