«Нравилось есть»: 25-летняя сибирячка сбросила 62 килограмма за три года

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Активно набирать вес Катя начала с четырнадцати лет. Причиной стал фастфуд и любовь к сладкой газировке. Все заработанные на раздаче флаеров деньги девочка тратила на еду.
«Стали появляться деньги, я покупала вкусняшки. Мне просто нравилось есть, целей в жизни не было», — рассказала девушка «КП-Новосибирск».
В итоге при росте 159 сантиметров девочка весила практически 100 килограммов. Подростка травили и оскорбляли, ей было стыдно появляться на улице. Школьница не помещалась на карусели, а мама была вынуждена постоянно перешивать одежду. Однако все изменилось в девятнадцать лет.
В этом возрасте Екатерина Шестакова впервые купила весы и обнаружила, что весьма массивна — 122 килограмма. Борьба с лишним весом началась с отказом от мучного и сладкого, вкусной колбасы и майонеза. На столе появились яблоки и зелень, а девушка регулярно совершала 10 тысяч пеших шагов и проезжала на велосипеде более тридцати километров в день.
В итоге за три месяца ей удалось сбросить 15 килограммов веса. Занявшись фитнесом и пауэрлифтингом по индивидуальной программе, за два года она похудела до шестидесяти килограммов. Благодаря хождению в тренажерный зал Екатерина нашла любимого человека.
Сейчас сибирячка уже имеет статус мастера спорта по пауэрлифтингу и намерена помогать людям с лишним весом.