«Нравилось есть»: 25-летняя сибирячка сбросила 62 килограмма за три года

В этом возрасте Екатерина Шестакова впервые купила весы и обнаружила, что весьма массивна — 122 килограмма. Борьба с лишним весом началась с отказом от мучного и сладкого, вкусной колбасы и майонеза. На столе появились яблоки и зелень, а девушка регулярно совершала 10 тысяч пеших шагов и проезжала на велосипеде более тридцати километров в день.