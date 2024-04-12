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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Девушке удалось сбросить вес

«Нравилось есть»: 25-летняя сибирячка сбросила 62 килограмма за три года

12 апреля 2024, 09:56
Фото: КП-Новосибирск
Девушке удалось сбросить вес

Екатерина Шестакова из Новосибирска рассказала о том, как похудела за три года

25-летняя Екатерина Шестакова из Новосибирска обладала пышными формами с детства. Однако в течение трех лет ей удалось сбросить вес, стать мастером спорта по пауэрлифтингу и найти любимого человека.

Активно набирать вес Катя начала с четырнадцати лет. Причиной стал фастфуд и любовь к сладкой газировке. Все заработанные на раздаче флаеров деньги девочка тратила на еду.

«Стали появляться деньги, я покупала вкусняшки. Мне просто нравилось есть, целей в жизни не было», — рассказала девушка «КП-Новосибирск».

В итоге при росте 159 сантиметров девочка весила практически 100 килограммов. Подростка травили и оскорбляли, ей было стыдно появляться на улице. Школьница не помещалась на карусели, а мама была вынуждена постоянно перешивать одежду. Однако все изменилось в девятнадцать лет.

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В этом возрасте Екатерина Шестакова впервые купила весы и обнаружила, что весьма массивна — 122 килограмма. Борьба с лишним весом началась с отказом от мучного и сладкого, вкусной колбасы и майонеза. На столе появились яблоки и зелень, а девушка регулярно совершала 10 тысяч пеших шагов и проезжала на велосипеде более тридцати километров в день.

В итоге за три месяца ей удалось сбросить 15 килограммов веса. Занявшись фитнесом и пауэрлифтингом по индивидуальной программе, за два года она похудела до шестидесяти килограммов. Благодаря хождению в тренажерный зал Екатерина нашла любимого человека.

Сейчас сибирячка уже имеет статус мастера спорта по пауэрлифтингу и намерена помогать людям с лишним весом.

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#Александр Ляхов#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Похудение#Диета#Здоровый образ жизни#Ожирение
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