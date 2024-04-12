«Нравилось есть»: 25-летняя сибирячка сбросила 62 килограмма за три года

25-летняя Екатерина Шестакова из Новосибирска обладала пышными формами с детства. Однако в течение трех лет ей удалось сбросить вес, стать мастером спорта по пауэрлифтингу и найти любимого человека.