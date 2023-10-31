Новосибирский тренер поставил школьника в жесткий спарринг — ребенок в больнице

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Как сообщает precedent.tv, инцидент произошел 25 октября. Как рассказала мать мальчика, ее сын пришел на занятия в секцию бокса, но не поздоровался с тренером. Мужчина оказался слишком мнительным и решил жестоко наказать школьника. Из-за своей рассеянности школьник был поставлен в жесткий спарринг.
«Тренер приказал ребятам жестко побить его. После спарринга со вторым парнем сын не выдержал и заплакал. Ему сказали: „Не реви!“. И он терпел все шесть раундов», — рассказала мать мальчика Кристина.
При этом после спарринга дети извинились перед мальчиком. Свою жестокость они объяснили страхом перед тренером.
Дома мать заметила у сына кровоподтеки и синяки на обоих ушах. Позже у него заболела голова и началась сильная тошнота. Родители вызвали «скорую помощь», уже в больнице медики диагностировали сотрясение головного мозга. Сейчас мальчик по-прежнему находится в медицинском учреждении.
При этом тренер продолжает работать в спортшколе. В переписке с матерью он не выразил никаких сожалений по поводу травм мальчика. Родители уже написали заявление в полицию, также о произошедшем сообщили медики.
Сибирячка намерена добиться того, чтобы мужчину больше не допускали к работе с детьми. Пострадавший школьник не намерен бросать бокс, но после выздоровления будет тренироваться в другой спортшколе.