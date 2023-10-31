Новосибирский тренер поставил школьника в жесткий спарринг — ребенок в больнице

Как сообщает precedent.tv, инцидент произошел 25 октября. Как рассказала мать мальчика, ее сын пришел на занятия в секцию бокса, но не поздоровался с тренером. Мужчина оказался слишком мнительным и решил жестоко наказать школьника. Из-за своей рассеянности школьник был поставлен в жесткий спарринг.