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Болельщики

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2024
Год прошел после гибели молодой болельщицы новосибирского ХК «Сибирь»
29 августа, 06:01
Новый логотип ФК «Сибирь» обсуждают болельщики в Новосибирске
Накануне футбольный клуб из столицы Сибири изменил название и опубликовал календарь предстоящих матчей во второй лиге А.
6 июля, 04:52
2023
День хоккея 2023 в России: что творят болельщики в Новосибирске 1 декабря
1 декабря спортивные болельщики отмечают Всероссийский день хоккея. О его сути и как его отмечают фанаты хоккейного клуба «Сибирь» в Новосибирске — в материале Atas. Info.
1 декабря 2023, 01:45
В Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» проверились на рак простаты перед матчем
В Новосибирске состоялась совместная акция регионального министерства здравоохранения и хоккейного клуба «Сибирь». Болельщики проверились на наличие онкологических заболеваний.
18 ноября 2023, 13:30
Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь» — как проголосовали болельщики
После проведения голосования болельщиков, футбольный клуб «Новосибирск» будет снова переименован в «Сибирь».
18 сентября 2023, 05:56
Где взять бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены», кому не хватило на сайте
11 августа 2023, 03:31

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