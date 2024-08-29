День хоккея 2023 в России: что творят болельщики в Новосибирске 1 декабря

1 декабря спортивные болельщики отмечают Всероссийский день хоккея. О его сути и как его отмечают фанаты хоккейного клуба «Сибирь» в Новосибирске — в материале Atas. Info.