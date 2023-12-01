День хоккея 2023 в России: что творят болельщики в Новосибирске 1 декабря

Кроме того, болельщики активно поддерживают свои любимые команды. Кто-то предпочитает делать это дома перед телевизором и чаем с баранками. Но настоящие фанаты стараются прийти на стадион и поболеть за хоккеистов, согревая друг друга как горячими переживаниями, так и не менее теплым чаем.