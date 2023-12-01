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Новосибирские болельщики отметят Всероссийский День хоккея

День хоккея 2023 в России: что творят болельщики в Новосибирске 1 декабря

1 декабря 2023, 01:45
Фото: hcsibir.ru
Новосибирские болельщики отметят Всероссийский День хоккея
1 декабря спортивные болельщики отмечают Всероссийский день хоккея. О его сути и как его отмечают фанаты хоккейного клуба «Сибирь» в Новосибирске — в материале Atas. Info.

День хоккея — 2023: суть праздника

Хоккей на льду с шайбой является одним из самых любимых и зрелищных игр в России. С наступлением зимы многие новосибирцы расчехляют коньки и клюшки, готовясь по-дружески сразиться с противником. Существует и множество любительских команд, в которых как молодежь, так и пенсионеры стараются показать яркий и красивый спорт.

Кроме того, болельщики активно поддерживают свои любимые команды. Кто-то предпочитает делать это дома перед телевизором и чаем с баранками. Но настоящие фанаты стараются прийти на стадион и поболеть за хоккеистов, согревая друг друга как горячими переживаниями, так и не менее теплым чаем.

Неудивительно, что такая любовь не могла остаться безответной. Поэтому Федерация хоккея России, возглавляемая прославленным вратарем, неоднократным чемпионом мира и Олимпийских игр Владиславом Третьяком, установила Всероссийский день хоккея в первый день зимы — 1 декабря. Отмечается праздник с 2007 года.

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День Хоккея-2023: как поздравят болельщиков в Новосибирске

Новосибирцы являются самыми горячими поклонниками хоккейного клуба «Сибирь». Поэтому 1 декабря является, по сути, вторым профессиональным праздником для многих сибиряков.

В 2023 году 1 декабря не станет исключением. Как сообщается в официальном паблике ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте», любителям хоккея в ЛДС «Сибирь-Арена» любителей хоккея предложат сразу несколько тематических активностей.

В холле первого яруса Дворца спорта болельщики смогут сфотографироваться с маскотом клуба — снеговиком — на легендарный Polaroid и попробовать не менее легендарную жевательную резинку Turbo в рамках благотворительной акции. Окунуться в 1990-е годы станет возможным благодаря сражению на игровых приставках и сбору ваучеров за правильные ответы в тематическом квесте.

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На втором этаже новосибирцы могут ностальгировать дальше вместе с баром «Руки Вверх» под соответствующую музыку. Те, кто собирает бегемотиков и прочую милоту, могут пополнить коллекцию на тематической мини-выставке.

Но главным событием для болельщиков «Сибири» станет игра с тольяттинским клубом «Лада». Матч пройдет 2 декабря в «Сибирь-Арена» в 17.30. За два часа до мероприятия новосибирцы могут собраться у сцены на первом этаже, где их ждут конкурсы, караоке и выступление кавер-коллектива.

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