Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 06:35
«С ХК „Сибирь“ эта тема обсуждалась, они планируют задействовать прилегающие к ЛДС территории. В том числе, и парк „Арена“, — сообщил Сергей Ахапов в эксклюзивном интервью корреспонденту Atas.info.
По мнению министра, парк «Арена», находящийся рядом с новым ЛДС, идеально подходит для столь масштабного празднования благодаря своему мощному функционалу. Для болельщиков будет придумано множество активных мероприятий — в том числе, розыгрыш билетов на первый домашний матч ХК «Сибирь». Он состоится 7 сентября.
Открытие самого ЛДС «Арена» запланировано на август. В его рамках может состояться игра между молодежными сборными России и Белоруссии, рассказал в интервью Сергей Ахапов.