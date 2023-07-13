По мнению министра, парк «Арена», находящийся рядом с новым ЛДС, идеально подходит для столь масштабного празднования благодаря своему мощному функционалу. Для болельщиков будет придумано множество активных мероприятий — в том числе, розыгрыш билетов на первый домашний матч ХК «Сибирь». Он состоится 7 сентября.