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День болельщика ХК «Сибирь» 2023 пройдет в парке «Арена», сообщил министр спорта

13 июля 2023, 04:58
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Символика ХК "Сибирь" пользовалась популярностью в парке "Арена" на День города Новосибирска 2023 у зрителей VK fest
В Новосибирске 19 августа фанаты хоккейного клуба «Сибирь» традиционно отметят День болельщика. О планах собрать хоккейных болельщиков под открытым небом в парке «Арена» перед новым ЛДС, рассказал министр спорта региона Сергей Ахапов. И сообщил о главном призе, который разыграют на мероприятии.
«С ХК „Сибирь“ эта тема обсуждалась, они планируют задействовать прилегающие к ЛДС территории. В том числе, и парк „Арена“, — сообщил Сергей Ахапов в эксклюзивном интервью корреспонденту Atas.info.
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По мнению министра, парк «Арена», находящийся рядом с новым ЛДС, идеально подходит для столь масштабного празднования благодаря своему мощному функционалу. Для болельщиков будет придумано множество активных мероприятий — в том числе, розыгрыш билетов на первый домашний матч ХК «Сибирь». Он состоится 7 сентября.

Открытие самого ЛДС «Арена» запланировано на август. В его рамках может состояться игра между молодежными сборными России и Белоруссии, рассказал в интервью Сергей Ахапов.

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