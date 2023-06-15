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Умер чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов — он играл за новосибирскую «Сибирь»

15 июня 2023, 06:09
Фото: Пресс-служба ХК "Амур"
Тарасов скончался скоропостижно
Чемпион России по хоккею в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов скоропостижно ушел из жизни.

В возрасте 44 лет скончался бывший хоккеист Дмитрий Тарасов. Официальное подтверждение получено от пресс-службы хабаровского «Амура», в котором он когда-то играл.

Причина смерти не разглашается. Спортсмен выступал за многие команды, включая «Динамо», «Спартак», новосибирскую «Сибирь» и «Салават Юлаев». Он стал чемпионом России в составе уфимской команды.

С 2011 года и до окончания карьеры в 2016 году, Дмитрий Тарасов выступал за свой родной «Амур». Он провел 383 матча чемпионатов России на разных уровнях (включая регулярный сезон и плей-офф), забросил 64 шайбы и отдал 98 результативных передач.

Коллектив «Амура» и его болельщики выразили соболезнования близким и родным Дмитрия.

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