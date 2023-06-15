Умер чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов — он играл за новосибирскую «Сибирь»

С 2011 года и до окончания карьеры в 2016 году, Дмитрий Тарасов выступал за свой родной «Амур». Он провел 383 матча чемпионатов России на разных уровнях (включая регулярный сезон и плей-офф), забросил 64 шайбы и отдал 98 результативных передач.