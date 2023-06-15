Умер чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов — он играл за новосибирскую «Сибирь»

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В возрасте 44 лет скончался бывший хоккеист Дмитрий Тарасов. Официальное подтверждение получено от пресс-службы хабаровского «Амура», в котором он когда-то играл.
Причина смерти не разглашается. Спортсмен выступал за многие команды, включая «Динамо», «Спартак», новосибирскую «Сибирь» и «Салават Юлаев». Он стал чемпионом России в составе уфимской команды.
С 2011 года и до окончания карьеры в 2016 году, Дмитрий Тарасов выступал за свой родной «Амур». Он провел 383 матча чемпионатов России на разных уровнях (включая регулярный сезон и плей-офф), забросил 64 шайбы и отдал 98 результативных передач.
Коллектив «Амура» и его болельщики выразили соболезнования близким и родным Дмитрия.