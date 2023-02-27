atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

«Убьет или сделает инвалидом» — соседи боятся за жену бывшего хоккеиста «Сибсельмаш»

27 февраля 2023, 08:05
Фото: 1MI
Женщина рассказала, что муж постоянно ее бьет, вырвал клок волос

Бывший хоккеист грозит отобрать ребенка, если жена обратится в суд

Как рассказала Ольга Целлер, ее муж Артур постоянно избивает ее и угрожает забрать ребенка, если она обратится в суд.

Видео с историей Ольги Целлер опубликовал телеграм канал Mash Siberia. На нем Ольга рассказала, что рукоприкладство со стороны мужа началось почти сразу после свадьбы, первый раз муж избил ее, когда она была беременная. Муж Ольги — Артур Целлер, бывший игрок ХК «Сибсельмаш» (хоккей с мячом).

Перед Новым годом соседка, работающая в магазине неподалеку от дома, заметила, что у Ольги сломан нос. Недавно он снова избил ее и вырвал клок волос. Ольга не обращается в суд из страха потерять ребенка. Соседи постоянно слышат крики из квартиры и переживают за женщину, одна из соседок предложила ей прибегать к ней, когда муж поднимает руку. Непонятно почему, родители Ольги и Артура встали на его сторону.

На сайте Федерации хоккея с мячом России есть информация, что Артур Целлер 1985 года рождения является мастером спорта. Как рассказали в администрации ХК «Сибсельмаш», Артур уже давно не связан с командой. В период 2005 по 2008 год спортсмен провел в составе команды порядка 80 матчей, потом он уехал в Абакан и завершил карьеру в хоккее с мячом, после чего занимался деятельностью, не связанной со спортом.

Мать 10 детей из Новосибирска Оксана Усова пожаловалась Малахову на побои мужа
Узнать подробнее

Еще одна жительница Новосибирска, мать 10 детей Оксана Усова обратилась к Малахову с жалобой на мужа-тирана.

#Насилие#Сибсельмаш#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Плей-офф КХЛ 2023: стал известен соперник «Сибири» (Новосибирск) и расписание серии
Вчера, 16:48
Худший сценарий паводка 2023: министр назвал места затоплений в Новосибирской области
Сегодня, 04:00
В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»
Вчера, 09:49
ЗО-этажным апартаментам – да: заключение мэрии об обсуждении застройки "Универсама"
Сегодня, 06:32
В Новосибирске прогнозируют дефицит сметаны и сыра из-за санкций
Сегодня, 06:51
Акул в Новосибирском дельфинарии накормили блинами с кальмарами на Масленицу
Сегодня, 05:43