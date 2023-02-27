«Убьет или сделает инвалидом» — соседи боятся за жену бывшего хоккеиста «Сибсельмаш»

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Видео с историей Ольги Целлер опубликовал телеграм канал Mash Siberia. На нем Ольга рассказала, что рукоприкладство со стороны мужа началось почти сразу после свадьбы, первый раз муж избил ее, когда она была беременная. Муж Ольги — Артур Целлер, бывший игрок ХК «Сибсельмаш» (хоккей с мячом).
Перед Новым годом соседка, работающая в магазине неподалеку от дома, заметила, что у Ольги сломан нос. Недавно он снова избил ее и вырвал клок волос. Ольга не обращается в суд из страха потерять ребенка. Соседи постоянно слышат крики из квартиры и переживают за женщину, одна из соседок предложила ей прибегать к ней, когда муж поднимает руку. Непонятно почему, родители Ольги и Артура встали на его сторону.
На сайте Федерации хоккея с мячом России есть информация, что Артур Целлер 1985 года рождения является мастером спорта. Как рассказали в администрации ХК «Сибсельмаш», Артур уже давно не связан с командой. В период 2005 по 2008 год спортсмен провел в составе команды порядка 80 матчей, потом он уехал в Абакан и завершил карьеру в хоккее с мячом, после чего занимался деятельностью, не связанной со спортом.
Еще одна жительница Новосибирска, мать 10 детей Оксана Усова обратилась к Малахову с жалобой на мужа-тирана.