«Убьет или сделает инвалидом» — соседи боятся за жену бывшего хоккеиста «Сибсельмаш»

Перед Новым годом соседка, работающая в магазине неподалеку от дома, заметила, что у Ольги сломан нос. Недавно он снова избил ее и вырвал клок волос. Ольга не обращается в суд из страха потерять ребенка. Соседи постоянно слышат крики из квартиры и переживают за женщину, одна из соседок предложила ей прибегать к ней, когда муж поднимает руку. Непонятно почему, родители Ольги и Артура встали на его сторону.