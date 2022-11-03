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ХК «Сибирь» вербует хоккеистов в роддомах Новосибирска

Сегодня, 02:43
Фото: ХК "Сибирь"/ВК
Новорожденные получат бирки с символикой хоккейного клуба

Бирки от ХК «Сибирь» получат новорожденные в Новосибирске

Брендированные бирки от хоккейного клуба «Сибирь» начали получать младенцы в роддомах Новосибирска, сообщается в официальной ВК-группе клуба.

Для этого ХК изготовил 30 тысяч бирок для новорожденных. Такой подарок придумали в честь 60-летнего юбилея «Сибири».

«Мы изготовили партию бирок для новорожденных с символикой ХК «Сибирь» и с 1 ноября все малыши, которые родятся в Новосибирске, будут впитывать ДНК нашего клуба», — такие слова написали на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, малышам, родившимся 31 октября, вручили наборы от хоккейного клуба. В тот день родились 54 ребенка, которые получили шарф болельщика и комбинезон с символикой.

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