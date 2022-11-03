Бирки от ХК «Сибирь» получат новорожденные в Новосибирске

Для этого ХК изготовил 30 тысяч бирок для новорожденных. Такой подарок придумали в честь 60-летнего юбилея «Сибири».
«Мы изготовили партию бирок для новорожденных с символикой ХК «Сибирь» и с 1 ноября все малыши, которые родятся в Новосибирске, будут впитывать ДНК нашего клуба», — такие слова написали на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, малышам, родившимся 31 октября, вручили наборы от хоккейного клуба. В тот день родились 54 ребенка, которые получили шарф болельщика и комбинезон с символикой.
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