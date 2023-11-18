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Болельщики проверились на наличие рака простаты

В Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» проверились на рак простаты перед матчем

18 ноября 2023, 13:30
Фото: Минздрав НСО
Болельщики проверились на наличие рака простаты

В Новосибирске 150 фанатов ХК «Сибирь» проверили на рак предстательной железы

В Новосибирске состоялась совместная акция регионального министерства здравоохранения и хоккейного клуба «Сибирь». Болельщики проверились на наличие онкологических заболеваний.

Обследование проходило на парковке возле ЛДС «Арена». В рамках акции «Мужское здоровье» здоровье проверили 150 новосибирцев.

«29 человек сделали флюорографию, 31 человек прошел первый этап диспансеризации. В медосмотр входило определение уровня ПСА, маркера рака простаты», — сообщили в Минздраве.
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Также в холле ЛДС болельщики могли пройти скрининг на выявление рака, инфаркта, инсульта и родинок на коже. Такой возможностью воспользовались 90 человек.

На данный момент это уже вторая совместная акция по профилактике онкологических заболеваний. В октябре болельщикам рассказали о профилактике рака молочной железы.

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#Новосибирск#Здоровье#Минздрав#Здравоохранение#Хк сибирь#Онкология#Александр Ляхов#Рак#Болельщики#Здоровый образ жизни
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