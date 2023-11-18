В Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» проверились на рак простаты перед матчем

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Обследование проходило на парковке возле ЛДС «Арена». В рамках акции «Мужское здоровье» здоровье проверили 150 новосибирцев.
«29 человек сделали флюорографию, 31 человек прошел первый этап диспансеризации. В медосмотр входило определение уровня ПСА, маркера рака простаты», — сообщили в Минздраве.
Также в холле ЛДС болельщики могли пройти скрининг на выявление рака, инфаркта, инсульта и родинок на коже. Такой возможностью воспользовались 90 человек.
На данный момент это уже вторая совместная акция по профилактике онкологических заболеваний. В октябре болельщикам рассказали о профилактике рака молочной железы.