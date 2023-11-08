В Новосибирске малышу укрепили иммунитет для борьбы с раком

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Как сообщили в региональном Минздраве, для повышения иммунитета был применен препарат динутуксимаб-бета. Его стоимость составляет 22 миллиона рублей, лекарство было закуплено Президентским фондом «Круг добра».
Команда медиков стажировалась в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. У двухлетнего пациента была обнаружена агрессивная опухоль нервной системы — нейробластома, до применения лекарства он проходил химиотерапию и аутотрансплантацию костного мозга.
Иммунотерапию динутуксимабом проводят курсами с перерывом на отдых и восстановление. Препарат вводят внутривенно в течение десяти суток. Сейчас мальчик уже выписан из больницы, но находится под наблюдением медиков.