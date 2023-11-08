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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Ребенка долго лечили от рака

В Новосибирске малышу укрепили иммунитет для борьбы с раком

8 ноября 2023, 14:30
Фото: Midjourney
Ребенка долго лечили от рака

В Новосибирске ребенку впервые провели иммунотерапию для лечения рака

В Новосибирске впервые применили иммунотерапию для борьбы с раком. Первому пациенту всего два года, сейчас он чувствует себя хорошо.

Как сообщили в региональном Минздраве, для повышения иммунитета был применен препарат динутуксимаб-бета. Его стоимость составляет 22 миллиона рублей, лекарство было закуплено Президентским фондом «Круг добра».

Команда медиков стажировалась в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. У двухлетнего пациента была обнаружена агрессивная опухоль нервной системы — нейробластома, до применения лекарства он проходил химиотерапию и аутотрансплантацию костного мозга.

Иммунотерапию динутуксимабом проводят курсами с перерывом на отдых и восстановление. Препарат вводят внутривенно в течение десяти суток. Сейчас мальчик уже выписан из больницы, но находится под наблюдением медиков.

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#Медицина#Новосибирск#Дети#Иммунитет#Минздрав#Здравоохранение#Лекарство#Онкология#Александр Ляхов#Рак
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