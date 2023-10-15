ФК «Новосибирск» во время матча Второй лиги вырвал победу у «Салюта»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В поединке Второй лиги футбольного чемпионата, ФК «Новосибирск» одержал победу над командой «Салют» из Белгорода. Матч состоялся 14 октября на стадионе «Спартак» в Новосибирске.
Домашнюю команду поддержали три гола. Константин Попов забил на 30-й минуте, Артемий Малеев удвоил преимущество на 52-й минуте, а Егор Глухов окончательно решил исход матча на 94-й минуте в дополнительное время с пенальти.
Артур Максимчук был единственным, кто сумел отличиться в составе «Салюта», забив два гола. На данный момент «Новосибирск» лидирует в таблице с 30 очками, в то время как «Салют» занимает 10-е место с 5 очками.