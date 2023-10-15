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ФК «Новосибирск» во время матча Второй лиги вырвал победу у «Салюта»

ФК «Новосибирск» во время матча Второй лиги вырвал победу у «Салюта»

15 октября 2023, 12:39
Фото: ФК "Новосибирск"/ВК
ФК «Новосибирск» победил «Салют» со счетом 3:2 в матче Второй лиги, который проходил на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

В поединке Второй лиги футбольного чемпионата, ФК «Новосибирск» одержал победу над командой «Салют» из Белгорода. Матч состоялся 14 октября на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

Домашнюю команду поддержали три гола. Константин Попов забил на 30-й минуте, Артемий Малеев удвоил преимущество на 52-й минуте, а Егор Глухов окончательно решил исход матча на 94-й минуте в дополнительное время с пенальти.

Артур Максимчук был единственным, кто сумел отличиться в составе «Салюта», забив два гола. На данный момент «Новосибирск» лидирует в таблице с 30 очками, в то время как «Салют» занимает 10-е место с 5 очками.

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