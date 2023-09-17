7-летний мальчик чуть не умер из-за халатности врачей под Новосибирском

После операции мама с сыном находились в стационаре в течение 10 дней. Потом их наблюдал стоматолог, который направил ребенка на госпитализацию для перевязки. Через неделю мать пошла за справкой для школы и узнала, что врач ушел в отпуск. Она позвонила ему, и он сообщил, что ребенок здоров, а справку может выписать другой специалист. Однако, когда они пришли к стоматологу, он не только не осмотрел ребенка вовремя, но и начал себя вести грубо и по хамски. В конечном итоге женщина получила справку от хирурга.