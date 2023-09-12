В Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе

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В Новосибирске ушел из жизни врач-онколог Константин Ершов, фотография которого была изображена на здании по адресу улица Фрунзе, 4.
Последние месяцы этот известный доктор проводил прием пациентов в клинике «Претор». Он скончался в минувшее воскресенье, 10 сентября. Подробности его смерти не разглашаются.
Важно отметить, что Константин Ершов был высококвалифицированным врачом, обладающим кандидатской степенью в медицине. Он работал в этой сфере уже более 35 лет.
Создание портрета Константина Ершова стало предметом споров в начале декабря 2022 года. Мурал не был официально оформлен, поэтому некоторые местные предприниматели выразили свое несогласие с этим и требовали его убрать, однако рисунок удалось сохранить.