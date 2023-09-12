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Мурал до сих пор красуется на здании

В Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе

12 сентября 2023, 01:44
Фото: atas.info
Мурал до сих пор красуется на здании
Известный врач-онколог в Новосибирске Константин Ершов скончался в минувшее воскресенье, 10 сентября.

В Новосибирске ушел из жизни врач-онколог Константин Ершов, фотография которого была изображена на здании по адресу улица Фрунзе, 4.

Последние месяцы этот известный доктор проводил прием пациентов в клинике «Претор». Он скончался в минувшее воскресенье, 10 сентября. Подробности его смерти не разглашаются.

Важно отметить, что Константин Ершов был высококвалифицированным врачом, обладающим кандидатской степенью в медицине. Он работал в этой сфере уже более 35 лет.

Создание портрета Константина Ершова стало предметом споров в начале декабря 2022 года. Мурал не был официально оформлен, поэтому некоторые местные предприниматели выразили свое несогласие с этим и требовали его убрать, однако рисунок удалось сохранить.

Худсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе
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#Общество#Смерть#Эмилия Губарева#Мурал
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