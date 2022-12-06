В Новосибирске более 800 человек подписали петицию за сохранение мурала с врачом

Граффити размещено на фасаде дома по улице Фрунзе, 4. На рисунке изображен врач с золотым сердцем в руках. Художником стал мексиканец Трепо Паркер. Мурал символизирует любовь медиков к пациентам.
Мэрия хочет закрасить граффити, так как возникли проблемы с документами. Петицию против демонтажа произведения искусства подписали более 800 человек. За сохранность рисунка выступает и вице-мэр Анна Терешкова.
Напомним, муниципалитет 29 ноября объявил общественное обсуждение по поводу судьбы мурала. Однако, форма голосования выбрана сложная и непрозрачная. Горожане заподозрили власти в обмане.