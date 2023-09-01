Новосибирские врачи опасаются дефицита лекарств в больницах

На запрос о том, действительно ли существует такой список и актуален и он, Атас.Инфо получил ответ от Минздрава Новосибирской области: «Министерство здравоохранения Новосибирской области не направляло в государственные и иные учреждения здравоохранения „список из 196 препаратов, которые в ближайшее время исчезнут с российского рынка“. Также министерство не получало данный список от Министерства здравоохранения Российской Федерации».