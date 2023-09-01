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У врачей в Новосибирске появились опасения по поводу достаточности количества лекарств.

Новосибирские врачи опасаются дефицита лекарств в больницах

1 сентября 2023, 02:29
Фото: Антон Засимов / 1MI
У врачей в Новосибирске появились опасения по поводу достаточности количества лекарств.
Ряд лекарственных препаратов, в том числе, популярных у новосибирцев, согласно письму от 27.07.2023 Минздрава РФ, будет ограничен в производстве и ввозе в РФ. В Минздраве Новосибирской области на запрос Атас.Инфо сообщили, что не направляли подобный список в больницы Новосибирска и региона.

Стало известно, что новосибирские больницы получили предупреждение о прекращении производства и ввоза лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

По словам врачей некоторых больниц, им пришло письмо от Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РФ. К письму прилагается список, который содержит 196 препаратов, ввоз и производство которых прекращено с 1 января 2021 года по настоящее время. Письмо подписано директором Департамента Е. М. Астапенко.

В том числе, в списке список содержатся популярные при назначении антибиотики («Сивекстро», «Инванз» и «Кубицин»), препараты для лечения онкологических заболеваний (большинство — производства израильской компании Teva), лекарство от кашля АЦЦ, детское жаропонижающее «Панадол» и ряд других популярных лекарств.

«Больше всего это отразиться на сфере онкологии. Если это действительно так. Потому что там лекарства часто не взаимозаменяемы. И, например, при непереносимости одного лекарства, другое может стать последним вариантом лечения», — отметил один из врачей, отказавшийся разглашать место работы.

На запрос о том, действительно ли существует такой список и актуален и он, Атас.Инфо получил ответ от Минздрава Новосибирской области: «Министерство здравоохранения Новосибирской области не направляло в государственные и иные учреждения здравоохранения „список из 196 препаратов, которые в ближайшее время исчезнут с российского рынка“. Также министерство не получало данный список от Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Кроме того, в ответе отмечено, что в функции Минздрава Новосибирской области не входит контроль деятельности фармацевтического рынка, и ответить на вопрос о существовании такого списка не представляется возможным.

Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
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Уже завтра в аптеках ряд популярных ранее лекарств можно будет купить только при наличии рецепта.

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