Лекарства по рецептам с 1 сентября, столпотворение ждет поликлиники Новосибирска

Ажиотажа в аптеках Новосибирска в связи с новыми правилами отпуска рецептурных препаратов не наблюдается, рассказала на пресс-конференции в информагентстве Интерфакс руководитель отдела организации и контроля МУП «Новосибирская аптечная сеть» Ирина Балыбердина. Также она объяснила, что паника и неверная информация о том, что возникнут сложности с покупкой лекарств после 1 сентября возникла в связи с тем, что некоторые аптеки разместили объявления и люди неверно поняли.