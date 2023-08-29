Лекарства по рецептам с 1 сентября, столпотворение ждет поликлиники Новосибирска

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Ажиотажа в аптеках Новосибирска в связи с новыми правилами отпуска рецептурных препаратов не наблюдается, рассказала на пресс-конференции в информагентстве Интерфакс руководитель отдела организации и контроля МУП «Новосибирская аптечная сеть» Ирина Балыбердина. Также она объяснила, что паника и неверная информация о том, что возникнут сложности с покупкой лекарств после 1 сентября возникла в связи с тем, что некоторые аптеки разместили объявления и люди неверно поняли.
Все препараты, которые с 1 сентября будут отпускать только по рецепту, и раньше были рецептурными, в основном это сильнодействующие лекарственные средства, антибиотики, гормональные препараты. Некоторые аптеки, нарушая правила отпуска лекарственных средств, отпускали эти препараты без рецепта.
На вопрос о том, не будет ли наплыва пациентов в поликлиниках города, замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова ответила:
«Мы не можем исключить то, что с первого сентября увеличится количество обращений от граждан, которые раньше бесконтрольно принимали сильнодействующие лекарственные средства. Поликлиники к этой ситуации готовы. К врачам терапевтам у нас организована запись всеми доступными способами.
Если человек понимает, что ранее он принимал лекарственное средство, которое относится к сильнодействующим, покупая его в аптеке без рецепта, то ему необходимо планово записаться на осмотр, пройти необходимую диагностику. Мы при наших контрольных проверках видим, что не всегда препарат, который человек выбирает самостоятельно, ему необходим».
«Медицинские работники готовы к выписке рецептов, поликлиники имеют все необходимые бланки, по льготным лекарственным препаратам уже давно работает единая система в Новосибирской области» — продолжила тему Елена Аксенова. Также, она отметила: «Обслуживание рецептов будет чуть дольше, чем обычно, поскольку для того чтобы оператор системы мониторинга получил данные выписанного рецепта, необходима синхронизация трех систем».
Меры, которые будут приниматься к аптекам, нарушающим новые правила, будут ужесточаться, поэтому единственный вариант покупки рецептурных препаратов с 1 сентября — по рецепту, выписанному врачом.
Между тем, жители Новосибирска лечатся народными рецептами Андрея Панферова, командира элитного батальона «Вега».