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Жители Новосибирска лечатся от вирусов и гриппа рецептом командира "Веги" Панфёрова

Сегодня, 03:29
Фото: atas.info
Настойки и янтарная кислота помогают новосибирцам справиться с первыми признаками простуды

Командир батальона "Вега" Андрей Панфёров рекомендовал рецепт при ОРВИ и гриппе

Рецепт на основе настоек рекомендовал жителям при простудных заболеваниях Андрей Панфёров, командир элитного батальона "Вега" и вице-спикер Заксобрания Новосибирской области. В рецепте три простых компонента, которые можно приобрести в каждой аптеке - новосибирцы отметили эффективность рецепта.

Жители Новосибирска рассказали, что при первых признаках простуды им помогает рецепт, которым поделился вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панфёров. По его словам рецепт применяют в спецназе при ОРВИ. В состав входит 20 капель настойки - элеутерококка или женьшеня на выбор, которые нужно развести в половине стакана кипяченой воды, а также выпить 2 таблетки янтарной кислоты. Все это необходимо применять натощак при первых признаках заболевания.

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Сотрудница бухгалтерии Ирина оценила рецепт, который помог ей избежать приема противовирусных и антибиотиков, и не идти не больничный. Пенсионерка Мария Федорова считает, что предложенный Панфёровым рецепт помог ей облегчить боль в горле: "«Всю болезнь на утро как рукой сняло".

При признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, график работы больниц и поликлиник в праздничные дни размещен на сайте. При высокой температуре необходимо вызвать врача на дом по телефону 122.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Панферов#ОРВИ#Грипп#Больничный
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