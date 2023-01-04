Жители Новосибирска рассказали, что при первых признаках простуды им помогает рецепт, которым поделился вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панфёров. По его словам рецепт применяют в спецназе при ОРВИ. В состав входит 20 капель настойки - элеутерококка или женьшеня на выбор, которые нужно развести в половине стакана кипяченой воды, а также выпить 2 таблетки янтарной кислоты. Все это необходимо применять натощак при первых признаках заболевания.
Сотрудница бухгалтерии Ирина оценила рецепт, который помог ей избежать приема противовирусных и антибиотиков, и не идти не больничный. Пенсионерка Мария Федорова считает, что предложенный Панфёровым рецепт помог ей облегчить боль в горле: "«Всю болезнь на утро как рукой сняло".
При признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, график работы больниц и поликлиник в праздничные дни размещен на сайте. При высокой температуре необходимо вызвать врача на дом по телефону 122.