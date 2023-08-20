Рейтинг женских консультаций Новосибирска на основе отзывов 2GIS

Вот один из типичных отзывов, оставленный одной из посетительниц: «Я записалась на прием к терапевту в женскую консультацию, а оказалось, что он был на больничном. Никто не позвонил и не сообщил мне об этом. Когда я сама позвонила, мне ответили грубо. Как можно допускать таких людей к работе с людьми, особенно с беременными?»