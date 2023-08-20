Рейтинг женских консультаций Новосибирска на основе отзывов 2GIS

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
На сайте 2GIS новосибирцы могут оценить любое учреждение или компанию по системе от одной до пяти «звезд». Из 20 женских консультаций ни одна не получила максимальной оценки от населения.
Самую высокую оценку пользователи 2ГИС поставили Городской поликлинике №14 в Советском районе. О работе этого учреждения посетительницы оставили 87 отзывов. Многие из них выражают благодарность гинекологам, которые там работают, и отмечают общее хорошее отношение к пациенткам. Общая оценка составила 3,6.
Второе место, судя по отзывам, заняла Женская консультация Железнодорожного района, набрав 3,3 балла. Здесь посетительницы отмечают профессионализм врачей, удобные современные кабинеты и возможность прийти к определенному времени и сразу без очереди попасть на прием.
Наименьшую оценку — 2,6 — жительницы Новосибирска поставили женской консультации Городской поликлиники №22 в Кировском районе. Женщины критикуют состояние санитарии в этом медицинском учреждении, работу регистратуры и обращение с пациентками.
Вот один из типичных отзывов, оставленный одной из посетительниц: «Я записалась на прием к терапевту в женскую консультацию, а оказалось, что он был на больничном. Никто не позвонил и не сообщил мне об этом. Когда я сама позвонила, мне ответили грубо. Как можно допускать таких людей к работе с людьми, особенно с беременными?»
В июле в Новосибирске женщина неожиданно родила за полчаса прямо в женской консультации.