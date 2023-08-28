atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Новосибирский Минздрав нашел 6 фейков в публикациях СМИ о проблемах скорой помощи

Новосибирский Минздрав нашел 6 фейков в публикациях СМИ о проблемах скорой помощи

28 августа 2023, 13:13
Фото: 1MI
Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о проблемах в скорой помощи, опубликованную в одном из СМИ. Специалисты ведомства нашли в этой статье сразу 6 фейков.

Из публикации следует, что сотрудники станции скорой помощи начали меньше зарабатывать. Произошло якобы сокращение кадров и зарплат.

«Сотрудники ССМП получают не ниже средней зарплаты по региону — около 30 тысяч рублей, при работе на 1,5 ставки можно выручить 40–45 тысяч рублей. Сейчас по городу работают 90 бригад фельдшеров, никак не меньше, массовых увольнений не было. А штат педиатров не изменился, работают 20 человек», — заявили в Минздраве региона.

Одно в ведомстве подтвердили, что из 134 диспетчеров скорой помощи уволилось 8 человек из-за перехода на новую программу. Но при этом на Первомайскую подстанцию в настоящее время устроились 6 диспетчеров.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Минздрав#Фейки
Подпишитесь
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
Вчера, 14:41
Как и где купить билет на матчи новосибирского ХК «Сибирь» в чемпионате КХЛ-2023/24
Сегодня, 10:39
Кандидаты в губернаторы Новосибирской области-2023: биографии и карьера
Сегодня, 07:11
Две школы не заработают в Новосибирске в канун Дня знаний 1 сентября 2023
Сегодня, 04:08
Массовые увольнения и сокращение бригад: кризис в новосибирской скорой помощи
Сегодня, 02:43
Карта грибных мест вокруг Новосибирска — куда поехать за опятами в сентябре 2023
Сегодня, 07:48