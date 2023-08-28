Новосибирский Минздрав нашел 6 фейков в публикациях СМИ о проблемах скорой помощи

«Сотрудники ССМП получают не ниже средней зарплаты по региону — около 30 тысяч рублей, при работе на 1,5 ставки можно выручить 40–45 тысяч рублей. Сейчас по городу работают 90 бригад фельдшеров, никак не меньше, массовых увольнений не было. А штат педиатров не изменился, работают 20 человек», — заявили в Минздраве региона.