Новосибирский Минздрав нашел 6 фейков в публикациях СМИ о проблемах скорой помощи

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Из публикации следует, что сотрудники станции скорой помощи начали меньше зарабатывать. Произошло якобы сокращение кадров и зарплат.
«Сотрудники ССМП получают не ниже средней зарплаты по региону — около 30 тысяч рублей, при работе на 1,5 ставки можно выручить 40–45 тысяч рублей. Сейчас по городу работают 90 бригад фельдшеров, никак не меньше, массовых увольнений не было. А штат педиатров не изменился, работают 20 человек», — заявили в Минздраве региона.
Одно в ведомстве подтвердили, что из 134 диспетчеров скорой помощи уволилось 8 человек из-за перехода на новую программу. Но при этом на Первомайскую подстанцию в настоящее время устроились 6 диспетчеров.