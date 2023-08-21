В Новосибирске пенсионерка судится с врачами из-за ампутации глаза

В 2018 году ей пришлось пройти несколько операций. В октябре 2019 года пенсионерке пришлось ампутировать левый глаз и установить искусственный глаз. Однако имплантат не прижился, и она обратилась в частную клинику для пластической операции и замены имплантата на новый. Об этом пишет «КП-Новосибирск».