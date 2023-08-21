В Новосибирске пенсионерка судится с врачами из-за ампутации глаза

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Updated Сегодня, 01:34
В Новосибирске пенсионерка подала иск на медиков-офтальмологов, утверждая, что именно их действия привели к ампутации ее левого глаза.
Проблемы со зрением у женщины начались в 2016 году. Ей были назначены дорогостоящие инъекции, которые временно помогли. Однако после смены лекарства возникла боль в глазу, зрение полностью исчезло, а вокруг глаза появился сильный отек.
В 2018 году ей пришлось пройти несколько операций. В октябре 2019 года пенсионерке пришлось ампутировать левый глаз и установить искусственный глаз. Однако имплантат не прижился, и она обратилась в частную клинику для пластической операции и замены имплантата на новый. Об этом пишет «КП-Новосибирск».
Боли в глазной впадине все еще беспокоят женщину. Пенсионерка планирует потребовать компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей от государственной больницы.