Трехлетнему мальчику из Новосибирска проведут уникальную операцию в Америке

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:26
В Новосибирске удалось собрать нужную сумму для проведения уникальной операции трехлетнему Семену Григорьеву. На раннем этапе беременности будущих родителей предупредили о возможном пороке сердца у ребенка. Прогноз оказался верным: после рождения выяснилось, что правый желудочек у Семена не функционировал. Ему пришлось пройти две операции. После них состояние малыша все равно было тяжелым — он затруднялся дышать и имел синюю кожу. Развитие у него также отставало. Сейчас его интересуют книжки, но активные игры ему дается с трудом.
В возрасте трех лет Семену необходима была третья операция, после которой следовала лишь паллиативная терапия. Родители решили искать место, где могут провести «радикальную коррекцию сердца». В конечном итоге им удалось найти клинику в Бостоне, США. Хирург из Boston Children's Hospital, Педро дель Нидо, согласился выполнить сложную операцию над малышом. Однако, стоимость такой процедуры составляла 281 тыс. долларов, что превышает 25 млн рублей.
С помощью нескольких благотворительных фондов сумма была собрана. В конце сентября семья отправится в Бостон, а операция запланирована на октябрь. Изначально операцию хотели провести летом, но из-за изменения курса доллара требуемая сумма постоянно увеличивалась. В июле один анонимный спонсор пожертвовал 5,5 млн рублей, и наконец-то необходимые средства были собраны, пишет «МК в Новосибирске».