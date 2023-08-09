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Трехлетнему мальчику из Новосибирска проведут уникальную операцию в Америке

9 августа 2023, 01:24
Фото: Midjourney
Деньги собирали с помощью фондов

В Новосибирске 3-летнему мальчику с пороком сердца собрали 25,5 млн на операцию в США

Трехлетнему мальчику из Новосибирска, страдающему от редкого порока сердца, удалось собрать 25,5 млн рублей на операцию в США.

В Новосибирске удалось собрать нужную сумму для проведения уникальной операции трехлетнему Семену Григорьеву. На раннем этапе беременности будущих родителей предупредили о возможном пороке сердца у ребенка. Прогноз оказался верным: после рождения выяснилось, что правый желудочек у Семена не функционировал. Ему пришлось пройти две операции. После них состояние малыша все равно было тяжелым — он затруднялся дышать и имел синюю кожу. Развитие у него также отставало. Сейчас его интересуют книжки, но активные игры ему дается с трудом.

В возрасте трех лет Семену необходима была третья операция, после которой следовала лишь паллиативная терапия. Родители решили искать место, где могут провести «радикальную коррекцию сердца». В конечном итоге им удалось найти клинику в Бостоне, США. Хирург из Boston Children's Hospital, Педро дель Нидо, согласился выполнить сложную операцию над малышом. Однако, стоимость такой процедуры составляла 281 тыс. долларов, что превышает 25 млн рублей.

С помощью нескольких благотворительных фондов сумма была собрана. В конце сентября семья отправится в Бостон, а операция запланирована на октябрь. Изначально операцию хотели провести летом, но из-за изменения курса доллара требуемая сумма постоянно увеличивалась. В июле один анонимный спонсор пожертвовал 5,5 млн рублей, и наконец-то необходимые средства были собраны, пишет «МК в Новосибирске».

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