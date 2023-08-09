Трехлетнему мальчику из Новосибирска проведут уникальную операцию в Америке

В Новосибирске удалось собрать нужную сумму для проведения уникальной операции трехлетнему Семену Григорьеву. На раннем этапе беременности будущих родителей предупредили о возможном пороке сердца у ребенка. Прогноз оказался верным: после рождения выяснилось, что правый желудочек у Семена не функционировал. Ему пришлось пройти две операции. После них состояние малыша все равно было тяжелым — он затруднялся дышать и имел синюю кожу. Развитие у него также отставало. Сейчас его интересуют книжки, но активные игры ему дается с трудом.