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Семилетний ангел с редкой болезнью: история Маши из Новосибирска

23 апреля 2023, 11:22
Фото: 1MI
Девочка серьезно больна

В Новосибирске живет 7-летняя девочка с редкой генетической болезнью

Стареет в 7 лет: в Новосибирске живет девочка с редкой болезнью. При таком диагнозе ребенок плохо набирает вес, а со всеми признаками заболевания, отличается внешне от остальных.

Семилетняя Маша из Новосибирска страдает редким генетическим заболеванием - синдромом Видемана-Раутенштрауха, при котором человек преждевременно стареет и плохо набирает вес.

Несмотря на это, она развивается как обычный ребенок и обладает отличной интеллектуальными и музыкальными способностями. Маша готовится к походу в коррекционную школу, где ее одноклассниками будут дети с ДЦП.

Родители справляются со всеми трудностями благодаря поддержке друг друга и помощи друзей. В мае Маша отправится на обследование в столичную клинику, а родители собираются переехать в более удобное жилье, чтобы быть ближе к школе, пишет «АиФ Новосибирск».

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#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Новосибирск
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