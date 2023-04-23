Семилетний ангел с редкой болезнью: история Маши из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Семилетняя Маша из Новосибирска страдает редким генетическим заболеванием - синдромом Видемана-Раутенштрауха, при котором человек преждевременно стареет и плохо набирает вес.
Несмотря на это, она развивается как обычный ребенок и обладает отличной интеллектуальными и музыкальными способностями. Маша готовится к походу в коррекционную школу, где ее одноклассниками будут дети с ДЦП.
Родители справляются со всеми трудностями благодаря поддержке друг друга и помощи друзей. В мае Маша отправится на обследование в столичную клинику, а родители собираются переехать в более удобное жилье, чтобы быть ближе к школе, пишет «АиФ Новосибирск».