Хирурги из Новосибирска прооперировали девушку с хрустальной болезнью

При хрустальной болезни юная девушка часто получает переломы и различные травмы даже, когда просто стоит и сидит. Но несмотря на все трудности со здоровьем, она ходит в школу и занимается в секциях творчеством. Хирурги НИИТО согласились облегчить ей жизнь при этом неизлечимом диагнозе.