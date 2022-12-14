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Хирурги из Новосибирска прооперировали девушку с хрустальной болезнью

Сегодня, 05:34
Фото: пресс-служба НИИТО
Врачи НИИТО в Новосибирске сделали операцию 16-летней «хрустальной» девушке
Врачи НИИТО в Новосибирске сделали уникальную операцию 16-летней «хрустальной» девушке Людмиле Жугаревой. Им пришлось проделать поистине ювелирную работу, чтобы не осложнить состояние сибирячки.

При хрустальной болезни юная девушка часто получает переломы и различные травмы даже, когда просто стоит и сидит. Но несмотря на все трудности со здоровьем, она ходит в школу и занимается в секциях творчеством. Хирурги НИИТО согласились облегчить ей жизнь при этом неизлечимом диагнозе.

По словам мамы Людмилы, у девочки было семь переломов – и это намного меньше, чем у других людей с той же болезнью. Дома всё обставлено подушками для минимизации травм.

Травматолог-ортопед НИИТО во время операции применил систему Фассье-Дюваля. Девочке установили телескопические стержни из стали, которые снизят риски переломов и осложнений при их получении. С их помощью удалось устранить деформацию ног.

Врачи сообщили, что девочка после хирургического вмешательство чувствует себя хорошо. Уже готовится к выписке.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Операция#Врачи
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