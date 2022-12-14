Хирурги из Новосибирска прооперировали девушку с хрустальной болезнью

При хрустальной болезни юная девушка часто получает переломы и различные травмы даже, когда просто стоит и сидит. Но несмотря на все трудности со здоровьем, она ходит в школу и занимается в секциях творчеством. Хирурги НИИТО согласились облегчить ей жизнь при этом неизлечимом диагнозе.
По словам мамы Людмилы, у девочки было семь переломов – и это намного меньше, чем у других людей с той же болезнью. Дома всё обставлено подушками для минимизации травм.
Травматолог-ортопед НИИТО во время операции применил систему Фассье-Дюваля. Девочке установили телескопические стержни из стали, которые снизят риски переломов и осложнений при их получении. С их помощью удалось устранить деформацию ног.
Врачи сообщили, что девочка после хирургического вмешательство чувствует себя хорошо. Уже готовится к выписке.