«Конечно, был ад»: новосибирец, просверливший себе череп, рассказал детали операции

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«Гипотезу Михаил считает подтверждённой: во сне получилось согнуть руку и не проснуться. В планах делать малоинвазивные чипы, которые не потребуют вмешательства дрели», — сообщается в посте паблика «Mash Сибирь» социальной сети «ВКонтакте».
Решиться на рискованный эксперимент Михаил Радуга задумал полтора года назад, когда полностью изучил теорию. В настоящий момент сибиряк написал сразу несколько книг о том, как научиться практике осознанных сновидений –«Справочник астрального выздоровления», «Сверхвозможности человека: как стать экстрасенсом» и другие пособия для всех желающих. Несколько лет тренируясь на бараньих головах, мужчина решился вживить себе чип.
«Первые полчаса — это, конечно, ад. Для меня и моей психики. Я чувствовал боль с самого начала, несмотря на анестезию», — заявляет Михаил.
При этом к врачам экстрасенс рискнул обратиться только через неделю. С имплантом Михаил проходил почти месяц. Теперь ему остается ждать заживления дыры, ограничивать себя в физических нагрузках и не летать самолетом. Продолжит ли новосибирец эксперименты, не сообщается.