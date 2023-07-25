«Конечно, был ад»: новосибирец, просверливший себе череп, рассказал детали операции

Решиться на рискованный эксперимент Михаил Радуга задумал полтора года назад, когда полностью изучил теорию. В настоящий момент сибиряк написал сразу несколько книг о том, как научиться практике осознанных сновидений –«Справочник астрального выздоровления», «Сверхвозможности человека: как стать экстрасенсом» и другие пособия для всех желающих. Несколько лет тренируясь на бараньих головах, мужчина решился вживить себе чип.