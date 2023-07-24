«Шапочка»: новосибирец попал в дурдом и рассказал о самой страшной процедуре

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Как рассказал «НГС Новосибирск» Павлу (*имя изменено по просьбе героя материала), зимой пришлось проходить комиссию в военкомате. Юноша пытался доказать, что ему нельзя идти в армию по состоянию здоровья. С этой целью сибиряк носил с собой папку со всеми документами, доказывающими его абсолютную непригодность. Однако в медкомиссии сочли нужным отправить парня в ПНД.
«Я был слишком эмоциональным в молодости и потому набил татуировки, они напоминали мне о необходимости держать себя под контролем. Врач посчитал их „неправильными“. Кроме того, я якобы неправильно ответил на два вопроса теста», — рассказал Павел.
С самого начала молодой человек не выходил из палаты, так как был шокирован первыми впечатлениями. Когда Павел прибыл в диспансер, то увидел пациента одновременно с пустотой и безумием в глазах. Его самой первой мыслью было: «Господи, куда я попал?». Однако позже новосибирец начал привыкать к обстановке.
Оказалось, что конкретно буйные и нездоровые с тяжелейшими психическими расстройствами обитают только на самом первом этаже. Пациенты, идущие на поправку или с легкими расстройствами психики лечатся на втором этаже. Третий этаж отдан под «военкоматчиков» — людей, которые целенаправленно косят от армии или же, как и Павел, направленные сюда медкомиссией.
По словам Павла, жизнь в ПНД в чем-то напоминает тюремные распорядки.
«Выходить на улицу почти никому нельзя. Передачки от родных получаешь нечасто. Гаджеты отнимают сразу, их дают только два раза в неделю и ненадолго», — говорит сибиряк.
При этом найти лазейку можно и здесь. При желании в диспансер можно пронести сигареты, алкоголь и гаджеты. Главное — не «спалиться». В какой-то мере на это закрывает глаза и персонал, но все же желательно спрятать гаджет подальше от чужих глаз.
За порядком на третьем этаже следит «старший», которого выбирают из числа пациентов. Спустя какое-то время им стал Павел, к словам которого прислушивались. Иногда горячие парни могли подраться подушками или поспорить из-за игры в карты, но серьезных эксцессов не было. Как старший Павел получал второй телефон.
Еда в ПНД напоминает худший больничный вариант. Борщ и другие супы желательно есть со специями, иначе это станет водой с овощами. Картошка и мясо полностью разваливаются, можно есть лапшу с сосисками и рубленую котлету. Поэтому Павлу приходилось спасаться «Дошираком» и печеньем. «Еда для беззубых — закинул и проглотил», — заявляет сибиряк.
Павлу постоянно приходилось ходить на процедуры, итогом которых становится осмотр медицинской комиссией. Самой ужасной из них, по его словам, является «шапочка».
«Надевают на тебя сетчатую шапочку с датчиками, просят закрыть глаза. И тебе по ним попеременно бьет то красный то белый свет. У меня глаза очень чувствительные, поэтому, как в аэрошайбе, пытались от света спрятаться. Когда ее снимали, у меня кружилась голова. А один парень даже сознание потерял», — делится жуткими воспоминаниями Павел.
Среди контингента молодому человеку больше всего запомнился пациент по кличке Побирушка — тихий паренек, который мог сьесть даже крошку у тебя на одежде. Таким образом, приходилось прятать от него еду.
По словам новосибирца, выжить можно и в ПНД. Главное — не конфликтовать.
«Будешь конфликтовать — отправят к буйным. А оттуда очень трудно выйти. И общаться нужно со всеми. Если будешь сидеть в своем мире — наклеят ярлык социопата», — советует Павел.