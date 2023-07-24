«Шапочка»: новосибирец попал в дурдом и рассказал о самой страшной процедуре

С самого начала молодой человек не выходил из палаты, так как был шокирован первыми впечатлениями. Когда Павел прибыл в диспансер, то увидел пациента одновременно с пустотой и безумием в глазах. Его самой первой мыслью было: «Господи, куда я попал?». Однако позже новосибирец начал привыкать к обстановке.