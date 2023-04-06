Военные назвали болезни, которые симулируют призывники в Новосибирске, чтобы откосить

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
По словам Шведова, за последние годы требования к состоянию здоровья призывников не изменились. Для обследования молодых людей создаются штабы почти во всех районах региона. При выявлении болезней отправляют на лечение.
«Медицинские учреждения готовы забрать человека и пролечить. Наркоманов последнее время стали выявлять все меньше, в случае выявления, зависимого молодого человека направляют в наркодиспансер», - пояснил глава центра ВВЭ.
Шведов отметил, что призывники стали чаще симулировать гипертонию. Раньше пытались обмануть жалобами на язву, сколиоз и плоскостопие.
«Мы таких призывников отправляем в кардиологический диспансер, где врачи уже ставят окончательны диагноз. После комиссия выносит решение о той или иной степени годности», - заключил эксперт.
Военные добавили, что всплеск уклонистов в связи со спецоперацией в 2023 году не наблюдают. Они напоминают призывникам, что согласно приказу Минобороны РФ, их не заберут в зону СВО.