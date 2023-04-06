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Военные назвали болезни, которые симулируют призывники в Новосибирске, чтобы откосить

6 апреля 2023, 07:53
Фото: 1MI
Стало известно, какие болезни симулируют призывники в Новосибирске

Стало известно, какие болезни симулируют призывники в Новосибирске

Началась весенняя призывная кампания-2023 в Новосибирске и крепкие парни начали придумывать болезни, чтобы избежать службы в армии. Какие заболевания они симулируют рассказал начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов.

По словам Шведова, за последние годы требования к состоянию здоровья призывников не изменились. Для обследования молодых людей создаются штабы почти во всех районах региона. При выявлении болезней отправляют на лечение.

«Медицинские учреждения готовы забрать человека и пролечить. Наркоманов последнее время стали выявлять все меньше, в случае выявления, зависимого молодого человека направляют в наркодиспансер», - пояснил глава центра ВВЭ.

Шведов отметил, что призывники стали чаще симулировать гипертонию. Раньше пытались обмануть жалобами на язву, сколиоз и плоскостопие.

«Мы таких призывников отправляем в кардиологический диспансер, где врачи уже ставят окончательны диагноз. После комиссия выносит решение о той или иной степени годности», - заключил эксперт.

Военные добавили, что всплеск уклонистов в связи со спецоперацией в 2023 году не наблюдают. Они напоминают призывникам, что согласно приказу Минобороны РФ, их не заберут в зону СВО.

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#Алина Шефер#Армия#Солдаты#Весенний призыв#Заболевания#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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