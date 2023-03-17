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В Новосибирске глава солдатских матерей раскритиковала призыв в армию с 21 года

17 марта 2023, 01:54
Фото: 1MI
Госдума хочет повысить призывной возраст с 23 до 30 лет
Новый законопроект о повышении призывного возраста был предложен Госдумой, однако его раскритиковала глава Комитета солдатских матерей в Новосибирске Ольга Головина.

Общественница в беседе с «МК в Новосибирске» предположила, что если призыв в армию будет начинаться с 21 года, а не с 18 лет, то молодые семьи начнут распадаться.

Также могут возникнуть случаи дедовщины, так как разница между призывниками весомая. Речь идет о том, что Госдума рассматривает повышение возраста на 3 года не только с молодыми людьми, но и с 27 до 30-летнего возраста.

Верхнюю планку якобы планируют поднять моментально, а вот с нижней действовать постепенно - с 2024 до 2026 года: 19 лет в 2024 году, 20 лет в 2025 году, 21 год в 2026 году.

Глава солдатских матерей все же предложила доработать инициативу. По ее словам, в законе нужно исключить возможные негативные последствия его принятия. Читайте также о том, как студенты НГТУ получили уведомления в военкомат и посеяли панику. 

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#Эмилия Губарева#Армия#Законопроект#Госдума#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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