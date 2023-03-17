Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
Общественница в беседе с «МК в Новосибирске» предположила, что если призыв в армию будет начинаться с 21 года, а не с 18 лет, то молодые семьи начнут распадаться.
Также могут возникнуть случаи дедовщины, так как разница между призывниками весомая. Речь идет о том, что Госдума рассматривает повышение возраста на 3 года не только с молодыми людьми, но и с 27 до 30-летнего возраста.
Верхнюю планку якобы планируют поднять моментально, а вот с нижней действовать постепенно - с 2024 до 2026 года: 19 лет в 2024 году, 20 лет в 2025 году, 21 год в 2026 году.
Глава солдатских матерей все же предложила доработать инициативу. По ее словам, в законе нужно исключить возможные негативные последствия его принятия. Читайте также о том, как студенты НГТУ получили уведомления в военкомат и посеяли панику.