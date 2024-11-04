До 10 тысяч — что грозит не пустившим газовщиков на порог

В Государственной думе РФ приняли окончательные правки по санкциям в отношении граждан, не пускающих сотрудников газовых служб в квартиру или помещение для поверки счетчиков. Теперь штрафы существенно вырастут.