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Госдума

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Ноябрь
Новосибирские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили
4 ноября, 04:15
Октябрь
МРОТ вырастет с 1 января 2025 года: сколько будут платить людям
Повышение МРОТ ожидается во всей России. Соответствующее решение приняли по итогу первого чтения в Госдуме РФ.
18 октября, 07:30
Кровной местью угрожает Кадыров депутатам Госдумы и сенатору
Конфликтная ситуация связана с громкими событиями вокруг компании Wildberries
11 октября, 11:21
Реорганизация ЛДПР: назначен новый глава отделения — что о нем известно
7 октября, 04:07
Сентябрь
Госдума планирует решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости помочь регионам и муниципалитетам в сфере ЖКХ. Тема была затронута в преддверии рассмотрения бюджета.
25 сентября, 09:02
Кто получит 13-ю пенсию в конце года — все, но есть одно условие
В Государственную Думу внесут законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам, сообщил вице-спикер Борис Чернышов.
20 сентября, 02:15
Август
Раскрыты шесть ситуаций, когда в школе будет прав ребенок, а не учитель
28 августа, 07:48
Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области попал под обстрел в Киеве
Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев* в своем телеграм-канале сообщил о полученных ранениях.
1 августа, 09:52
Июнь
Идеи child-free намерены приравнять к экстремизму — рассказываем, в чем причина
В России намереваются принять закон о запрете идеи сознательного отказа от рождения детей, сообщили в Минюсте РФ.
28 июня, 07:21
Стало известно, на сколько увеличится стоимость развода в России
Госдума в первом чтении приняла изменения в законе о налогах, некоторые госпошлины также станут дороже, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
26 июня, 10:51
Май
Зюганов просит Госдуму трудоустроить экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя
12 мая, 05:30
Апрель
Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов
9 апреля, 10:15
До 10 тысяч — что грозит не пустившим газовщиков на порог
В Государственной думе РФ приняли окончательные правки по санкциям в отношении граждан, не пускающих сотрудников газовых служб в квартиру или помещение для поверки счетчиков. Теперь штрафы существенно вырастут.
3 апреля, 13:40
Февраль
Депутат Госдумы Хинштейн заступился за учительницу из Новосибирской области
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн встал на защиту 25-летней учительницы Марины Львовой из Куйбышева, Новосибирской области. В своем Telegram-канале он выразил недовольство по поводу обвинений в ее адрес.
23 февраля, 04:25
В Новосибирске могут запретить детям и подросткам заходить в алкомаркеты
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением о запрете посещения алкомаркетов и алкогольных секций магазинов детьми и подростками. Если эту инициативу поддержат, то и в Новосибирской области будет действовать такой запрет.
15 февраля, 07:02
Январь
На коммунальную аварию в Новосибирске обратил внимание министр строительства РФ
В ночь на 11 января в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария на теплотрассе. Без отопления остались 104 дома в Ленинском и Кировском районах города, ремонтные работы велись в течение пяти дней. На ситуацию обратил внимание министр строительства РФ Ирек Файзуллин.
17 января, 13:50
Декабрь 2023
Госдума призвала проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»
5 декабря 2023, 08:31
Ноябрь 2023
Новосибирский депутат в Госдуме предложил запретить «наливайки»
15 ноября 2023, 09:16
Квартира без процентов: некоторые новосибирцы смогут получить особые ссуды на жилье
14 ноября 2023, 08:25
Жить дружно: новосибирцам могут запретить посуточную аренду без разрешения соседей
13 ноября 2023, 10:49

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