Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Подросток из Новосибирска хотел поразить девочек и зачитал на камеру матерные мемы из интернета про мусульман. Видео попало в интернет и стало быстро распространяться. Вскоре его увидели представители мусульманской диаспоры, а также мама мальчика.
Можно только гадать, что ей двигало, но женщина надавала сыну пощечин, угрожая отказаться от него. И заставила встать на колени и извиниться перед мусульманами на камеру.
Видео, опубликованное в новосибирской группе АСТ-54, набрало уже более 70 тыс. просмотров. новосибирцы оставили под ним сотни комментариев.
Мнения комментаторов разделились. Ряд комментаторов уверен, что мальчик пережил психологическую травму. Например, человек под ником Римма Винокурова пишет, что «Она ему психику сломала, как он теперь в школу ходить будет…», «Она его унизила перед всеми», ее поддерживает Даниил Дворак: «эту мамашку надо родительских прав лишить. Родители — это защита ребенка. А тут он просто лишился ее… Женщина сама лишила себя сына». Лишить родительских прав женщину на видео предлагают многие.
Но есть полностью противоположные комментарии, в которых люди считают, что мать просто спасла сына от гнева мусульман. Люди предполагают, что семье уже могли угрожать, именно поэтому женщина не просто наказала сына, сняла это на видео.
Комментарий под ником Джонни Диллинджер в полной мере отражает противоположную точку зрения, что мать своим поступком спасала сына: «и все-таки я думаю если бы не мама с лещами на показ, то его бы другие сняли извинение… тут он задел ценности массы людей как вы помните, во Франции если я не ошибаюсь журналисты написали анекдот про веру мусульман) исход плачевный закончился! мусульмане очень серьезно относятся к своей вере! (орфография сохранена)».
«Мать молодец! Такие *** поступки, пресекать нужно сразу! Решил выпендриться перед друзьями, да не ту тему выбрал» — поддерживает его другой комментатор.
На данный момент неизвестно, действительно ли с семьей после видео подростка связалась мусульманская диаспора или женщина предположила, что это может произойти.