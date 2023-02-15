Комментарий под ником Джонни Диллинджер в полной мере отражает противоположную точку зрения, что мать своим поступком спасала сына: «и все-таки я думаю если бы не мама с лещами на показ, то его бы другие сняли извинение… тут он задел ценности массы людей как вы помните, во Франции если я не ошибаюсь журналисты написали анекдот про веру мусульман) исход плачевный закончился! мусульмане очень серьезно относятся к своей вере! (орфография сохранена)».